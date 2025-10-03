Los dos conciertos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu quedaron para siempre en la memoria de la cantante estadounidense. Como parte de su gira The Eras Tour, la estrella del pop reunió alrededor de 130.000 espectadores en sus dos espectáculos en el estadio de la capital madrileña los días 29 y 30 de mayo de 2024. Más de año después, Taylor Swift ha mencionado al Real Madrid en su nueva canción, Wi$h Li$t.

Se trata de la primera ocasión en la que la reconocida cantante nombra a un equipo deportivo en uno de sus temas. El lanzamiento de su último album, The Life of a Showgirl, cuenta con un total de 12 canciones entre las que se encuentra la ya mencionada Wi$h Li$t. «Quieren un contrato con el Real Madrid», cuenta Taylor Swift en la octava canción del disco. La estadounidense hace referencia al hecho de actuar en uno de los estadios más reconocidos del mundo. La artista pop ha sido una de las últimas en protagonizar un concierto de tal envergadura en el Santiago Bernabéu.

En su The Eras Tour, Taylor Swift recorrió multitud de grandes escenarios alrededor del globo entre marzo de 2023 y diciembre de 2024. Varios de ellos albergan también eventos deportivos. En su Estados Unidos natal, donde comenzó la gira, actuó en el AT&T Stadium (casa de los Dallas Cowboys de la NFL) y el SoFi Stadium (sede de ocho partidos del próximo Mundial de fútbol), entre otros. Fuera de las fronteras norteamericanas, la cantante pisó inmejorables escenarios futbolísticos: San Siro, el Monumental, Wembley, da Luz, Anfield, etc. De todos ellos, el único al que hace referencia en sus canciones es el Santiago Bernabeú, al mencionar al Real Madrid.

Taylor Swift y el Madrid

La vinculación de Taylor Swift con el deporte también llega a su vida personal. La cantante anunció el pasado mes de agosto su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce. El prometido de la cantante ha ganado tres Super Bowls con los Kansas City Chiefs, equipo en el que milita actualmente. Swift ha aparecido de forma frecuente en los partidos de Kelce, atrayendo las miradas de sus incontables fans al fútbol americano. Desde Estados Unidos, varios medios han reportado que Taylor Swift no llegó a un acuerdo para actuar en el descanso de la próxima Super Bowl, donde finalmente cantará Bad Bunny.

Madrid y el Bernabéu, impacientes por la NFL

El Santiago Bernabéu y la ciudad de Madrid cuentan los días para la llegada de la NFL. En poco más de un mes, el próximo 16 de noviembre, los Miami Dolphins y los Washington Commanders se enfrentarán en el estadio del Real Madrid. Será el primer partido de la competición que se dispute en suelo español. Madrid será una de las cuatro ciudades europeas que acoja un encuentro de NFL esta temporada, al igual que otras capitales como Dublín, Londres y Berlín.