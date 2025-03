El talismán Almeida no estará mañana en el Bernabéu porque siempre que va gana el Real Madrid

El talismán del Real Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confirmó que no irá al derbi de octavos de final de la Champions League este martes en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y Atlético: «Mañana no tengo pensado asistir al Santiago Bernabéu», dijo el alcalde a pregunta de OKDIARIO en los Premios Laureus. Cabe recordar que cada vez que Almeida va a un partido del equipo blanco, los de Ancelotti no pierden, y por ello Eduardo Inda, director de este periódico, lo bautizó así.

En esta ocasión no será talismán para el 15 veces campeón de Europa. «Esta vez alguno se decepcionará pensando que el talismán no va», señaló Almeida ante la pregunta de este medio de que esta vez no será talismán para los blancos, en un mensaje cariñoso hacia el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. El regidor es un reconocido aficionado del Atlético de Madrid, pero cada vez que acude a ver un partido del Real Madrid, ya sea un derbi o una final de Champions, los blancos siempre salen victoriosos.

«Lo que estoy seguro es que es un grandísimo partido, que son dos grandísimos equipos, que va a haber un muy buen espectáculo deportivo tanto en el Bernabéu como en el Metropolitano. Lo que pido como alcalde es que todo se desarrolle con normalidad. Tenemos dos grandes aficiones en esta ciudad. Es un espectáculo deportivo único. Lo que tenemos que hacer es disfrutarlo desde la deportividad de estos grandes equipos», agregó el alcalde.

Almeida ya estuvo en el Santiago Bernabéu para ver el derbi de Liga correspondiente a la jornada 23, que acabó con empate a uno tras los goles de Julián Álvarez de penalti y de Kylian Mbappé en el segundo tiempo. Aquel día volvió a ser talismán, como en la final de Wembley, donde el Real Madrid levantó la Decimoquinta.