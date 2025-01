Almeida defiende a Simeone en el pique con Dani Ceballos: «Está bien que haya un poco de salseo»

José Luis Martínez Almeida ha defendido este lunes al Cholo Simeone tras el cruce de declaraciones que ha protagonizado con Dani Ceballos, donde el jugador del Real Madrid afirmó que «Simeone no había olvidado las dos finales de Champions perdidas».

«Como alcalde de Madrid me alegro enormemente de que la ciudad de Madrid tenga a los dos primeros clasificados de la Liga (Real Madrid y Atlético) y que estemos luchando los dos por los títulos de la Liga, la Copa del Rey y la Champions», aseguró el alcalde de Madrid.

«Si usted me pregunta como aficionado del Atlético, a mí, mientras que los piques sean deportivos y caballerosos, no pasa nada. Me parece bien que Simeone puede decir lo de los 100 años y Ceballos le puede responder a su manera. Aquí yo no veo más polémica», recalcó Almeida en una comparecencia este lunes.

El alcalde de Madrid destacó que siempre que este pique sea dentro de los términos de la deportividad, y que no haya ni insultos ni descalificaciones, a él le parece que «un poco de salseo dentro del fútbol no viene mal. Seguro que los del Atleti nos nos reímos con lo del Cholo y que los del Madrid habrán disfrutado con lo de Ceballos, así que, aquí paz, y después gloria», concluyó el alcalde madrileño.

El pique entre Simeone y Ceballos

Almeida respondió así a preguntas de los periodistas sobre el cruce de declaraciones entre madridistas y colchoneros que comenzó el pasado viernes cuando el Cholo hizo un comentario sobre el último partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, en el que los gallegos pidieron dos penaltis no señalados.

El entrenador rojiblanco, al que un día después respondió el entrenador blanco Carlo Ancelotti, aseguró que en aquel encuentro hubo «episodios» como «los hay desde hace cien años». Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Dani Ceballos al ser preguntado al finalizar el Real Madrid su partido antes Las Palmas.

«El Cholo aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones y nosotros tenemos que seguir trabajando y en la misma línea, que es la de seguir ganando», zanjó el ex jugador del Real Betis.