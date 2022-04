Ivan Rakitic atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Sevilla frente al Real Madrid en el Ramón Sánchez. A pesar de que los blancos fueron claramente perjudicados por Cuadra Fernández, que no pitó un penalti de Diego Carlos y anuló un gol a Vinicius por una mano inexistente, el croata se sintió perjudicado.

«Estamos tristes. Si al Madrid le dejas un centímetro pasa esto. Hicimos una gran primera parte. Ellos dan un paso adelante y nosotros teníamos que haber rematado el partido, pero si no lo haces… contra los grande no puede pasar eso. Estamos enfadado porque hicimos muchísimas cosas para haber ganado hoy, es una pena”, explicó.

“La de Diego Carlos no la he visto repetida, durante el juego me parece que no es. La expulsión de Camavinga me parece clarísima, no sé cómo no pita ni falta. La mano de Vinicius se ha visto claro, no sé por qué tanta bola, si es mano es mano. En definitiva, ha pitado en contra nuestra”, finalizó el futbolista del Sevilla.