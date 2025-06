Steven Gerrard escoge a esta leyenda del Madrid por encima de Luis Suárez

Steven Gerrard lo tiene claro, esta leyenda del Real Madrid está por encima de todos. En un reto de TikTok, el mítico ex jugador del Liverpool ha tenido que comparar a varios delanteros con Luis Suárez. Y es que el inglés compartió vestuario con el uruguayo durante dos temporadas y media en Anfield.

El reto consistía en encontrar a un mejor futbolista que Suárez. El creador de contenido iba deslizando los nombres: Haaland, Salah, Kane, Lewandowski, Fernando Torres (otro ex compañero suyo), el ‘Kun Aguero’, Zlatan Ibrahimovic, Van Persie… nadie estaba a la altura del ‘Pistolero’ según Stevan Gerrard. Todos eran un «no» categórico. Hasta que, de repente, llegó Karim Benzema.

En este momento, Gerrard sí se lo pensó muy bien. Miró fijamente al suelo durante unos segundos, se mordía la lengua… hasta que decidió: el ex ariete del Real Madrid está por encima de Suárez. El creador de contenido se echó las manos a la cabeza diciendo: «¡Benzema gana el reto!».

Durante las tres temporadas que pasaron juntos en la Merseyside, los dos futbolistas no ganaron ningún título juntos. Sin embargo, ‘Stevie G’ vio como el charrúa reventó las puertas de Europa. Tras su paso más que exitoso por el Ajax de Ámsterdam, el joven Luis Suárez aterrizó a Anfield con casi 24 años cumplidos.

Durante dos temporadas y media, Luis Suárez dio grandes alegrías al cuadro rojo de Liverpool. Si bien los trofeos no cayeron del cielo, los goles sí que lo hicieron. En 133 partidos con la elástica de los Reds, el uruguayo anotó un total de 82 goles. En Anfield todavía recuerdan su increíble póker (y asistencia) en una victoria por 5-1 contra el Norwich.

