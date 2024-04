La sorprendente reacción de Lamine Yamal tras el gol fantasma: «No tiene reloj…»

El gol fantasma del Barcelona en el Bernabéu sigue coleando e incluso Joan Laporta pidió el pasado lunes la repetición del Clásico en caso de que se demuestre que el balón entró en la portería de Lunin. Lejos de la respuesta surrealista del presidente culé, en las últimas horas se ha hecho viral la reacción del propio Lamine Yamal a la acción. El internacional español pidió al árbitro que usara la tecnología de gol… cuando en la Liga de Tebas no se emplea dicha herramienta.

El pasado domingo la Liga de Javier Tebas mostró sus carencias al mundo después del gol fantasma del Barcelona en el Clásico disputado en el Bernabéu. Todo ocurrió en el minuto 27 de la primera parte y con iguales a uno en el marcador en un partido con el campeonato en juego. Ahí, Lamine Yamal remató de espuela a la salida de un córner y Lunin despejó cuando el balón no había traspasado la línea por completo.

Un gol fantasma de manual que no se pudo verificar porque desde la Liga no se consideró oportuno pagar para contratar la tecnología de gol, algo que en el caso de la Premier League, Bundesliga o Seria A sí que hicieron en su día. Por ello, las imágenes de si el balón sobre la línea en uno de los partidos con más trascendencia del planeta han dado la vuelta al mundo.

Lamine y el gol fantasma

Las cámaras de Movistar captaron la reacción de Lamine Yamal mientras el árbitro del partido, Soto Grado, consultada con el VAR, donde estaba Sánchez Martínez. Mientras ambos dialogaban, el internacional español se acercó al árbitro para dejarle claro que el balón había estado «dentro, dentro».

Para sorpresa de muchos, Lamine Yamal también acudió al árbitro pidiendo que usara la tecnología de gol señalándose a la muñeca donde tendría que haber un reloj por el que la Liga de Tebas no pagó en su día. «No tiene reloj», le dijo a Koundé para sorpresa de muchos el joven futbolista Gündogan fue otro de los futbolistas del Barcelona que pidió al colegiado que acudiera a la tecnología, cosa que el árbitro descartó.

«No hay evidencia de que el balón ha entrado». Estas fueron las palabras con las que Sánchez Martínez confirmó a Soto Grado que el gol fantasma del Barcelona no debía subir al marcador después de revisar varias tomas durante un tiempo. Estas imágenes fueron publicadas por la Federación minutos después de que Joan Laporta pidiera la repetición del Clásico por esta jugada.

Surrealista petición de Laporta

Un día después de que el Real Madrid encarrilara el título de Liga tras su victoria ante el Barcelona, Joan Laporta apareció en un vídeo institucional para rabiar contra la competición y exigir una repetición del Clásico en caso de que se demostrara que el balón había entrado. Algo que se encargó de verificar la televisión polaca con su tecnología 3D para sorpresa de muchos y sonrojo de Javier Tebas.

«Ayer hubo varias jugadas discutibles pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. Me refiero al llamado gol fantasma del Lamine. Requeriremos de inmediato al CTA y a la RFEF para que nos facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada. De confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y no descartamos pedir la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en un partido de ámbito europeo por un error del VAR», dijo el presidente del Barcelona en un vídeo institucional publicado a través de las redes sociales, medio donde ahora se promulga tras cerrar la tele del club por los problemas económicos de la entidad catalana.

El presidente @JoanLaportaFCB: “Hay herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés" pic.twitter.com/qdmav3BP3e — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 22, 2024

Rajada de Xavi y Ter Stegen

Ter Stegen y Xavi fueron los dos más duros con el arbitraje tras el gol fantasma del Barcelona en un Clásico que finalmente se saldó con derrota. El portero fue el primero en mostrar su indignación dejando claro que es una «vergüenza» que no haya tecnología de gol en una Liga como la española.

«No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ángulo para chequearlo. Es una vergüenza para el fútbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza», afirmó el portero alemán antes de que Xavi le diera la razón en la rueda de prensa posterior al partido tras ser cuestionado sobre las palabras de su capitán.

«Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima», afirmó el entrenador catalán ante los periodistas el pasado domingo tras dejarse todas las opciones de Liga en el Bernabéu ante un Real Madrid que está 11 puntos arriba con sólo 15 en juego.