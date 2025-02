El sorprendente porcentaje que Guardiola da al City de pasar la eliminatoria ante el Madrid

A falta de dos días para que llegue el día D en el Bernabéu, el partido ya se juega en las salas de prensa. El Manchester City llegará a la capital española con la misión de remontar el 2-3 adverso que le aplicó el Real Madrid en el Etihad. El equipo inglés se lamió las heridas con un balsámico triunfo (4-0) sobre el Newcastle y los de Guardiola ya miran a Madrid.

«Está claro que es mejor viajar a Madrid con este resultado (victoria contra el Newcastle) que con otra derrota en los últimos minutos. Pero nuestras posibilidades son mínimas porque el resultado de la ida no fue bueno. Cinco minutos antes del final íbamos 2-1 y la cosa era diferente. Con 2-3 las opciones son pocas, pero intentaremos aprovechar nuestras oportunidades y veremos qué pasa», aseguró Guardiola.

Remontar al Real Madrid ya se antoja una empresa complicada. Hacerlo en Champions y en el Bernabéu lo dificulta más todavía. El Ajax en 2018 señala el camino al equipo de un Guardiola que ya tiene puesta la tirita cuando todavía puede suturar la herida. «El margen de opciones para ganar en el Bernabéu, y todo el mundo sabe eso, sería de… no sé si llega al 1% o a cuánto, pero es mínimo», zanja.

No obstante, Guardiola siente que el triunfo sobre el Newcastle, da impulso a su equipo. «Está claro que esta victoria nos ayuda y lo intentaremos en la medida de lo posible, eso seguro, pero esta no es la realidad del equipo. Jugando como hoy no habríamos acabado en el puesto 22º en la Champions, eso está claro, pero hemos tenido actuaciones muy pobres y un buen partido como este no cambia la dinámica del día a día», aseguró el catalán.

El Real Madrid se ejercitó el pasado domingo con la mirada puesta en el duelo contra el Manchester City. Lo hicieron sin Lucas Vázquez, descartado para el partido, y con Valverde de lateral. Alava y Rüdiger se mantuvieron al margen y son duda para recibir al equipo de Guardiola. Apurarán las opciones de llegar, pero no está garantizado.