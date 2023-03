Sigue la indignación por los arbitrajes a Vinicius

La indignación en el Real Madrid por el trato que los árbitros dan a Vinicius Junior en España crece partido tras partido. El brasileño vio una rigurosísima amarilla en el duelo que enfrentó a los blancos contra el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Figueroa Vázquez amonestó al delantero tras una falta sobre Rubén Sánchez en la que entra por detrás en busca del balón, ejerciendo un mínimo contacto sobre su rival. Vini, al ver como le enseñaban la octava cartulina de la temporada en Liga, no daba crédito. Ancelotti tampoco. Y el Bernabéu estallaba.

Dentro del Real Madrid, la indignación era mayúscula horas después del encuentro. «Es mucho más que un simple malestar, no tiene sentido lo que está pasando con Vinicius», aseguran fuentes del club blanco. Y es que, Vini es el jugador que más faltas recibe y el segundo que más cartulinas ha visto. Cuatro han sido por faltas a sus rivales, tres por encontronazos con los rivales y una por, supuestamente, querer perder tiempo.

En la Liga, ha visto ocho amarillas, sólo superado por Álex Baena, que ha sido nueve veces amonestado. Si se cuentan todas las competiciones nacionales, ha visto doce, una más que el rojiblanco Giménez. Estos datos llaman aún más la atención si se compara con las faltas que recibe. Es el jugador que más falta recibe en la cinco grandes Liga con 93.

Esta vez, ni siquiera protestó, algo que destacó Carlo Ancelotti en rueda de prensa. «Muchas de estas amarillas han sido por protestar. Hoy me pareció que tuvo una actitud ejemplar. Ha jugado muy bien. Ha visto muchas amarillas para las faltas que recibe», explicó el entrenador del Real Madrid en rueda de prensa.

Vinicius también tomó la palabra tras el encuentro y reflejó su sorpresa por la cantidad de amarillas que ve. «Es un poco difícil siempre tener que hablar de eso. Siempre que hago la primera parte va con la tarjeta va para mí, y para los demás no la sacan. Tengo que tener la cabeza tranquila, mejorar para jugar y ayudar a mis amigos», aseguró.

«Los árbitros hacen lo correcto. Pitan las faltas que tienen que pitar y sacan las tarjetas que tienen que sacar. Con el Madrid y conmigo siempre pasa, y esta temporada pasa mucho. No puede ser que sea el jugador que más faltas me hacen y el que más tarjetas tiene. Hay que pensar porque los árbitros sacan la tarjeta después de 15 faltas en el 89, para eso que no la saque y no perdemos tiempo», añadió un jugador que, como el club, alucina.