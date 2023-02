Sale a la luz el trailer del documental de la decimocuarta Champions del Real Madrid

Las remontadas imposibles del Real Madrid en la pasada Champions se podrán ver en un documental que verá la luz el próximo 10 de marzo. En él se resumen las eliminatorias que guiaron al conjunto blanco hasta la final de la máxima competición y el duelo que protagonizaron en París ante el Liverpool y que terminó por encumbrar a los de Ancelotti, devolviéndoles al trono europeo cuatro temporadas después. Por lo visto en el trailer que se ha presentado este martes, apunta a ser espectacular, igual que las emociones que vivió el madridismo en aquellos encuentros.

Después de El corazón de la Décima, Undécima, Duodécima y Decimotercera, llega Real Madrid: hasta el final, un título que cobra más significado que nunca. La última Champions lograda por el conjunto blanco fue, cuanto menos, complicada, puesto que fueron a contracorriente durante todas las eliminatorias y no fue hasta los últimos minutos de los cruces cuando consiguieron asegurarse la clasificación.

Official Trailer — Real Madrid: Until The End

Step onto the pitch and go behind the scenes with the iconic football club

for a look at their astonishing 2021–2022 season.

