La FIFA ningunea la decimocuarta Champions del Real Madrid

Se cumplieron los pronósticos y la FIFA se centró sólo en los resultados del último Mundial para otorgar sus premios. Los The Best 2022 vuelan todos para Argentina gracias a la consecución de la tercera estrella en Qatar, dejando al Real Madrid sin reconocimiento alguno por la obtención de su decimocuarta Champions League el pasado verano. Los blancos contaban con tres nominaciones, pero se van de vacío.

Benzema, Courtois y Ancelotti se quedan sin sus premios a mejor jugador, portero y entrenador, algo que en circunstancias normales se habrían llevado de calle. Sin embargo, la disputa del Mundial y, sobre todo, la inclusión del mismo entre los criterios de valoración –cuando normalmente sólo se tiene en cuenta una temporada– ha impedido a los blancos arrasar en la gala celebrada en París, como sí que hicieron en el Balón de Oro.

Los madridistas vienen de lograr un histórico doblete Liga-Champions marcado por la consecución de una Decimocuarta que fue imposible. Las grandes remontadas logradas en el Bernabéu, con recitales de Karim Benzema en la delantera y de Thibaut Courtois bajo palos, permitieron a los blancos darle la vuelta a las eliminatorias de octavos, cuartos y a las semifinales. Todo con un Ancelotti que desde el banquillo supo agitar al equipo cuando tocaba.

Sin embargo, lo sucedido en Qatar ha robado todo el protagonismo a los madridistas. Messi, Dibu Martínez y Scaloni llegaban a la capital francesa sabiendo que podía ser su noche. Y así fue. Los tres se impusieron en sus respectivas categorías a los madridistas y se llevaron el The Best.

Campaña en favor de Argentina

La sorpresa no es tanta si se tiene en cuenta cómo ha ido gestando la FIFA la celebración de estos premios. Desde que presentaron a los nominados, hicieron campaña por los albicelestes, algo que ya sucedió antes de la final del Mundial. Fue sobre todo la figura de Leo Messi a la que se rindieron en sus medios oficiales, posicionándose claramente hacia quién se debía votar.

El resultado no es otro que Argentina logrando los tres grandes premios de la noche e imponiéndose a un Real Madrid que, temiendo lo que iba a pasar, prefirió no mandar a ninguno de sus integrantes a los premios. Con el Clásico de Copa del Rey a la vuelta de la esquina, en el club han considerado que era tiempo para entrenar y no para irse de fiesta. Una fiesta que ha estado teñida por completo de albiceleste.