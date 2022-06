Rüdiger: «Prometo que lo daré todo por el Real Madrid»

Antonio Rüdiger ya posa como jugador del Real Madrid. El nuevo fichaje del conjunto blanco pisó por primera vez la ciudad deportiva de Valdebebas y lo hizo acompañado del presidente de la entidad, Florentino Pérez. Visiblemente feliz, después de firmar el contrato que le vinculará por las próximas cuatro temporadas al club y de que el máximo mandatario le diese la bienvenida de forma oficial, el central alemán dio un pequeño discurso de agradecimiento, en el que prometió que dará «todo por el club».

En sus primeras palabras como madridista, el ex del Chelsea, que heredará en el conjunto blanco el dorsal 22 dejado por Isco, ha dejado clara su ambición. Pese a haberse convertido en uno de los mejores centrales del mundo y haber cosechado un palmarés envidiable con el equipo londinense, ha asegurado que en el conjunto madridista quiere «ganar todos los títulos» posibles durante la nueva etapa que comenzará en la temporada 2022-23.

Discurso de Rüdiger

«Gracias por la invitación. Para mi familia es un momento muy especial, pero sobre todo para mí. Antes que nada me gustaría agradecer a mis padres, porque sin ellos no podría estar aquí. Siempre me han apoyado y eso ha sido muy importante. Me gustaría agradecer al presidente por haberme dado la oportunidad de jugar en el Real Madrid. Os puedo prometer que lo daré todo por el club. Quiero ganar todos los títulos que podamos. Muchas gracias».