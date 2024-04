Rüdiger: «Fue complicado aceptar ser suplente en Mánchester»

Antonio Rüdiger fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a los blancos con el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas saben que es vital para ellos ganar en la ida de los cuartos final. El alemán tendrá la difícil misión de frenar a Haaland.

El alemán analizó el momento del equipo: «Creo que hasta ahora está siendo una buena temporada para mí y para mis compañeros. Estoy muy contento… pero esto la verdad que no importa. Sabemos de la importancia de este torneo para el club y nada importa si no seguimos adelante».

Rüdiger habló sobre cómo paró a Haaland la pasada temporada y su suplencia en la vuelta: «Fue un buen partido en casa, creo que todos lo hicimos para mantener bajo control a Haaland. No pudo recibir muchos pases. En el segundo partido, Ancelotti no me pidió perdón ni tuvo que hacerlo, yo como jugador tuve que aceptarlo, pero fue complicado. Para este partido el plan va a ser el mismo que el año pasado. Controlar a los jugadores que comunican como de Bruyne y Foden».

«Haaland es uno de los más fuertes, pero uno muy complicado fue Agüero. No es fácil controlar al noruego, ya que vive de los pases de sus compañeros de equipo. No le puedes controlar todo, pero hay que intentar hacerlo de la mejor manera posible para que las cosas sean un poco más sencillas», continuó sobre el noruego.

«Hay fotos y vídeos, pero son cosas que no planifico. Sólo es la sensación en el momento. Te puedo decir que lo que voy a hacer es asumir ese duelo de manera personal, ya que soy un defensa ante un superdelantero como es Haaland», añadió.

Nacho o Tchouaméni

«Es complicado hablar de mí mismo. Quién tenga al lado es decisión del entrenador. Juego muy bien con Nacho que es nuestro capitán y también con Tchouaméni, que nunca hemos perdido jugando juntos. A mí me da igual», comentó sobre su preferencia a la hora de tener un socio en el centro de la defensa.

Además, quiso dejar claro que deben ser «positivos». «La dinámica indica que estamos en buena forma. Somos una gran familia y eso es lo que tenemos que demostrar en el campo», continuó.

De la manera de afrontar el partido, explicó lo siguiente: «No sólo vamos a especular. Hay fases en las que tendremos que presionar más adelante y tendremos que defender más. Estamos dispuestos a hacerlo. Hay que atacar, pero también hay que defender».

Sobre Bellingham, fue muy claro: «Me sorprendió un poco porque no le conocía mucho, pero madre mía. Tiene una gran personalidad y es muy buen jugador. Si hablas con él da la sensación de ya lo ha vivido todo y sólo tiene 20 años. Ya no me sorprende».

«Estoy seguro de que será un líder. Es muy maduro para su edad. Es un profesional en todo lo que hace y es muy buen compañero. No tenemos que hablar nada, sólo rezar para que siga teniendo salud. Fuera del campo no me preocupa nada porque tiene unos padres espectaculares», finalizó Rüdiger.