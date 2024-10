Rüdiger y su confesión más inesperada sobre Lamine Yamal: «Da miedo que con 17 años…»

Antonio Rüdiger ha concedido una entrevista en la que se deshace en elogios hacia uno de los futbolistas del momento: Lamine Yamal. El central alemán del Real Madrid ha reconocido que lo que está haciendo el extremo español en el conjunto azulgrana a sus 17 años «da miedo». Además, el ex del Chelsea ha hablado sobre Bellingham, Militao o la llegada de Kylian Mbappé este verano al conjunto blanco.

«Hay que reconocer el mérito. Tiene sólo 17 años y no es broma lo que está haciendo. El Barcelona tiene a un jugador que tiene toda una carrera por delante. Espero que se mantenga sano porque nunca le deseo el mal a nadie. Ojalá siga sano. Tiene un gran futuro al frente del Barcelona. El jugador que ya es con 17 años es bastante aterrador… da miedo», comenta el futbolista del Real Madrid sobre Lamine Yamal.

Sobre su sueño de jugar en el Real Madrid, Rüdiger reconoce que nunca pensó en que podía llegar al conjunto blanco: «Fue surrealista. No podía creerlo. Mi sueño era jugar en la Premier, no pensaba que podía pasar… Es una locura». Por otro lado, habla de lo que significa jugar con la camiseta blanca y lo que es el famoso ‘aura’: «Es mi tercera temporada aquí y no te lo puedo explicar. Por ejemplo, cuando jugamos en el Bernabéu contra el Bayern la temporada pasada. Tío, no te miento… Marcaron, lo celebraron como que pasaba el tiempo. Hubo un momento cuando marcamos un gol que el VAR dijo que había falta de Kimmich. Ahí, sabía que íbamos a ganar».

«Este tipo de cosas las debe juzgar otra gente. Miro a gente como Ramos, Pepe, Thiago Silva… Esa gente para mí era de clase mundial. Si la gente piensa que yo soy como ellos, no les voy a llevar la contraria. Pero, otra gente dice que soy una mierda… y esa me motiva más», comenta sobre sus grandes ídolos en el podcast The Inside Scoop.

Rüdiger defiende a Mbappé

«Escuchas estas cosas, «Oh, Kylian afectará el vestuario», pero es un tipo con los pies en la tierra. Le veo maduro y ya está marcando goles, influyendo y el juego de vinculación con él, Vinicius, Rodrygo y Jude va mejorando», comenta sobre la llegada de Kylian Mbappé al vestuario del Real Madrid.

Sobre Jude Bellingham: «Creo que si Dios marca tu tiempo, nadie puede hacer nada al respecto y él estuvo ahí siempre en el momento indicado. Y, afortunadamente, tiene unos padres estupendos. Hablé con su madre un par de veces, los conocí en Chelsea y Jude me dijo que su madre recordaba que yo fui el único que los saludó ese día».

Para terminar, Rüdiger habla del mejor jugador con el que ha jugado en toda su carrera. El alemán lo tiene claro: «¿El mejor futbolista con el que jamás haya jugado? Karim Benzema. Podría haber dicho muchos. Sabes, podría haber mencionado a Luka Modric, Tony Kroos o Eden Hazard, pero tengo que quedarme con Karim Benzema porque era un gran delantero. ¡Su inteligencia es increíble! Clase mundial».