Roures ataca al Madrid por ser ‘el equipo del régimen’

Jaume Roures ha vuelto a la carga contra el Real Madrid. El presidente de Mediapro se ha pronunciado respecto al peso que tiene el conjunto madridista en las esferas de poder, al ser preguntado acerca del caso Negreira. El Barcelona se defendió en su momento atacando a su eterno rival, al que calificó de «equipo del Régimen» y, ahora, el avalista del club catalán se ha referido a aquellas palabras de Joan Laporta, manteniéndose en la misma línea que el dirigente.

El empresario ya se pronunció en contra del conjunto blanco antes de que arrancase la eliminatoria contra el Manchester City, por su cercanía a Guardiola y el fútbol que practican los ingleses. Ahora, ha vuelto a atacar a los blancos, al señalarles como el equipo con más influencia en España a nivel institucional: «Negar que el Madrid tiene un peso en las instituciones políticas, sociales, deportivas… es querer negar la evidencia».

Sin embargo, Roures ha querido dejar claro que, pese a considerar al Real Madrid como un equipo poderoso, ha destacado que no considera que los títulos logrados en las últimas décadas se deban a eso: «No digo que lo que ha ganado, lo ha ganado mal».

También quiso el presidente de Mediapro referirse al caso Negreira. En una entrevista para la Cadena SER, se pronunció sobre los pagos al ex número dos de los árbitros hasta el año 2018, Roures ha señalado que no entiende el motivo que llevó a la directiva del Barcelona a hacerlo. Además, ha apuntado a Núñez como el primero que comenzó aquella relación con Enríquez Negreira: «El origen de esta teoría es nuñismo puro… Me sorprende que no salga Anton Parera, que debe conocer cómo se gestó esto, porque empezó en su época. No hay una explicación plausible y razonable a tener un contrato con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, esto es así».