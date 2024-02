Rodrygo no se rinde

Rodrygo Goes será titular contra el Sevilla en el duelo que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu. Como en 29 de los partidos que han disputado los blancos en lo que va de curso. El brasileño es el tercer jugador más utilizado por Ancelotti esta temporada, sólo superado por Rüdiger y Valverde, que lo juega casi todo. El carioca, además, es uno de esos pocos jugadores que han escapado de la epidemia de lesiones que persigue a los blancos este curso. Ya van 32 y todavía queda temporada por delante. A pesar de todo esto, también es siempre el eterno discutido. O, por lo menos, lo es para el entorno que rodea a los madridistas.

Mbappé llegará la próxima temporada y el Real Madrid no venderá a nadie. No hace falta. Al club le cuadra todo y tiene decidido que no deberá acometer ninguna salida dolorosa que pueda debilitar a la plantilla. Pero si alguien tuviese que hacer las maletas, el señalado siempre es el mismo: Rodrygo Goes.

En el otro extremo está el jugador y Ancelotti. Rodrygo tiene claro que va a pelear por seguir siendo importante en el Real Madrid, aunque es plenamente que con la llegada de Mbappé sube considerablemente la competencia del ataque madridista. El brasileño sabe que esta situación le reducirá los minutos en un primer momento, pero como ha dejado siempre claro a los que le rodean, al final será el césped el que dicte quién será el que juega más o menos.

Luego, está Ancelotti. El italiano sabe que Rodrygo debe ser más regular. El escudo que lleva en el pecho se lo exige. Pero al mismo tiempo, valora todo lo que aporta el brasileño dentro del terreno de juego. Si bien es cierto de que debería ver portería con más facilidad de lo que lo hace, también es verdad de que con él en el verde el equipo es mucho más equilibrado.

Rodrygo, que renovó hace unos meses hasta 2028 con una cláusula anti-jeques de 1.000 millones de euros, también tiene la confianza del Real Madrid. Para el club, el atacante es un futbolista capital que forma parte de los jóvenes que ha fichado la entidad madridista en los últimos años para renovar un equipo que está llamado a ser uno de los referentes del fútbol europeo durante la próxima década.

Ahora, Rodrygo tendrá ante el Sevilla una nueva oportunidad de seguir dejando claro que se debe confiar en su calidad. El brasileño formará ataque junto a Vinicius frente a los hispalenses con el objetivo de volver a ver portería tras dos encuentros sin hacerlo.

Rodrygo, un hombre de grandes noches

Rodrygo Goes es un jugador que aparece en el Día D y a la Hora H. No se esconde en las grandes noches. Este curso le costó encontrarse con el gol, pero cuando lo hizo empezó a recuperar la confianza perdida. Y Ancelotti, que nunca le pierde la fe, ha sido siempre capital en todo este proceso en el que ha pasado de ser un gran revulsivo a un titular prácticamente indiscutible.

Ante el Leipzig, Rodrygo cumplió su partido número 200 con la camiseta del Real Madrid. «En su competición», como dicen los que mejor le conocen. En esa en la que debutó en 2019 haciendo tres goles al Galatasaray en el estadio Santiago Bernabéu. Desde ese día, se ha convertido en el jugador brasileño con más goles anotados en la máxima competición continental con 18 dianas y ya es el cuarto máximo goleador del equipo blanco en la Champions, sólo superado por Cristiano Ronaldo, Benzema y Raúl.

Rodrygo, en una temporada en la que alguno se atreve a cuestionarle, suma 36 partidos -30 de ellos como titular- y un total de 2.574 minutos, lo que demuestra lo importante que es para Ancelotti. Además, ha hecho 13 goles y ha repartido ocho asistencias. Es decir, ha participado de manera directa en 21 tantos de los madridistas.

Por todo esto, para Ancelotti es un jugador muy importante, independientemente de quién llegue. Es obvio que el aterrizaje de Mbappé en el Santiago Bernabéu reducirá los minutos de Rodrygo y de otros muchos, pero para el italiano siempre tendrá un papel importante. Y, lo principal, es que el jugador está tranquilo y convencido de que le queda cuerda para rato en el Santiago Bernabéu.

Las opciones de Ancelotti

La próxima temporada, con Mbappé en la plantilla, Ancelotti deberá decidir si mantiene el dibujo de este curso o lo cambia. Es decir, si sigue jugando con dos delanteros o regresa a su clásico 4-3-3 que tantas alegrías le ha dado. No obstante, haga lo que haga, Rodrygo tendrá minutos de calidad. En el Real Madrid nadie duda de un jugador lleno de talento y con una relación muy especial con el gol.