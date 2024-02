Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid el próximo 1 de julio. Tal y como adelantó OKDIARIO, todo ya está hablado y pactado. Esta vez no habrá marcha atrás y el francés cumplirá su sueño de niño de convertirse en jugador blanco. A la cuarta irá la vencida. Su llegada, obviamente, subirá la competencia ofensiva de la plantilla que el próximo curso dirigirá Carlo Ancelotti, pero esto no implica que la entidad madridista se plantee hacer ninguna venta para generar sitio o llenar las arcas. No hace falta una cosa ni la otra.

En el Real Madrid no vinculan el fichaje de Mbappé con ninguna venta. No es necesario. En el conjunto blanco han cuadrado absolutamente todo para poder fichar al delantero galo, lo que provocará que los blancos tengan el próximo año, posiblemente, el mejor frente ofensivo del panorama futbolístico mundial. Y por el Santiago Bernabéu están convencidos de que, en esta primera temporada, todos entran. Cuando acabe el curso ya se verá qué hace y quién ha hecho menos méritos para seguir. O, simplemente, a quién le echa la falta de minutos, ya que alguno, obviamente, jugará menos que otros.

En el Real Madrid creen que Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Brahim, Joselu y Endrick son compatibles. Todos entran, por lo menos, un año. Luego, el conjunto blanco hará balance y verá si esta súper ataque se puede mantener en el tiempo o deben soltar lastre sin, obviamente, debilitar la plantilla.

Pero lo que tienen claro en el Real Madrid es que en esta primera temporada en la que todos coincidirán todos entrar y sólo se cambiará de decisión si alguno de los delanteros que tienen los blancos pide salir. Mientras eso no suceda, todos compartirán vestuario y tendrá que ser Carlo Ancelotti el que saque el máximo rendimiento de un frente ofensivo llamado a dominarlos a todos.

Obviamente, aunque entre en la nómina de centrocampistas, el Real Madrid también sabe que Jude Bellingham mantendrá el papel de intocable. Por lo tanto, si Ancelotti mantiene el dibujo, sólo habrá espacio para dos delanteros, mientras que si regresa al 4-3-3 el abanico se abre, aunque el centro del campo se podría debilitar. No obstante, bendito problema para el italiano tener que encajarlos a todos.

Cuentan con Endrick

La llegada de Mbappé no altera para nada los planes que el Real Madrid tiene con Endrick. El brasileño aterrizará en Valdebebas a partir del 21 de julio, cuando haya cumplido la mayoría de edad, y hará la pretemporada con el primer equipo. Será uno más antes de que empiece la temporada oficial. Después, Ancelotti y su cuerpo técnico decidirán qué hacen con el ariete.

Si confirma las expectativas creadas hasta el momento, en el Real Madrid no ven mal la idea de que tenga ficha del primer equipo desde el primer día. No obstante, tampoco descartan que pueda asumir el papel que tuvieron Vinicius y Rodrygo a su llegada al conjunto blanco, donde compaginaron el primer equipo con el Castilla. El filial le podría servir para adaptarse y tener los minutos que, como es normal, es posible que no encuentre en un primer momento a las órdenes de Carlo Ancelotti. Lo que está descartado es que salga cedido.

Arda Güler sí podría hacer las maletas

El que sí podría salir al término de la presente temporada es Arda Güler. De hecho, esa es una de las posibilidades que maneja el club blanco. Como ya contó OKDIARIO, la intención del club blanco es que el turco repita el camino que hizo Brahim Díaz en el Milan y que tan buen rendimiento está dando.

En el Real Madrid entienden que Arda Güler necesita crecer físicamente. Nadie duda en el club blanco de su calidad, pero sí creen que debe crecer físicamente para poder competir al máximo nivel en la élite. Por ello, en el Real Madrid no verían con malos ojos que se hiciese la mili en un club europeo de segundo nivel que le garantice minutos y le aporte experiencia.

Mbappé y el ejemplo de 2016

En el Real Madrid creen que todos tienen cabida y como ejemplo ponen la temporada 2016-2017, donde Zidane pudo gozar de una de las mejores plantillas que ha tenido el conjunto blanco a lo largo de su historia. ¿El resultado? Los madridistas ganaron el doble -Liga y Champions- demostrando un juego espectacular.

Como era de esperar, este gran equipo sólo duró una temporada. Al término de aquel año, jugadores como Danilo, Kovacic o Morata hicieron las maletas. Esto se puede repetir dentro de un año, pero por el momento en el Real Madrid tienen claro que todos entran y Florentino Pérez cumplirá su deseo de estrenar el Santiago Bernabéu con la mejor plantilla del mundo. El máximo mandatario blanco siempre tuvo claro que ambas cosas debían ir de la mano y lo podrá cumplir.