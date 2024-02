El rompecabezas de Ancelotti para recibir al Sevilla

El Real Madrid recibe este domingo, a partir de las 21:00 en el Santiago Bernabéu, al Sevilla con las bajas confirmadas por sanción de Carvajal y Camavinga, con lo que Ancelotti tendrá que resolver su rompecabezas. El Comité de Competición rechazó el recurso de los blancos y ambos jugadores serán baja para este fin de semana. Dos ausencias que se unen a las ya conocidas por lesión de Bellingham, Rüdiger, Alaba, Militao y Courtois.

Con estas dos nuevas bajas por sanción, de Carvajal y Camavinga, Carlo Ancelotti tendrá que resolver un nuevo rompecabezas a la hora de construir su alineación contra el Sevilla este domingo. En defensa, Tchouaméni tendrá que continuar como central si Rüdiger no llega junto a Nacho. En los laterales repetirá Lucas Vázquez en el lateral derecho y Mendy vuelve al izquierdo tras cumplir sanción. Realmente no hay muchas más alternativas. El técnico italiano no tiene más.

El centro del campo es la clave del rompecabezas de Ancelotti para recibir al Sevilla. Con la baja de Jude Bellingham por lesión, Camavinga por sanción y con Tchouaméni en el centro de la defensa, aparecen más problemas para el italiano en esa parcela. Hay varias opciones encima de la mesa. Ancelotti tiene hasta el domingo para decantarse por la mejor.

Una de las opciones que tiene Ancelotti para el centro del campo este domingo es que Modric y Kroos vuelvan a jugar juntos de inicio en el Santiago Bernabéu, acompañados de Valverde y Brahim Díaz. Otra de las opciones, algo más complicada, sería la inclusión de Dani Ceballos en ese centro del campo de cuatro jugadores.

Pero hay una tercera opción para Ancelotti. Esta sería la de cambiar el dibujo táctico y volver al 4-3-3 de temporadas anteriores de manera puntual. Las lesiones y las sanciones obligan al técnico italiano a pensar en alternativas. Y una de ellas es esa con Joselu como ‘9’ acompañado en bandas por Rodrygo y Vinicius, para que posteriormente Valverde, Kroos, Modric y Ceballos se repartan las otras tres posiciones.

Ancelotti no quiere riesgos con Rüdiger

Antonio Rüdiger no está descartado para el partido contra el Sevilla, pero lo normal y lógico es que no sea titular y Carlo Ancelotti lo siga protegiendo con el calendario que tiene el Real Madrid por delante. Los problemas en el eje central de la defensa blanca obligan a Ancelotti a proteger a su mejor defensa hasta el momento.

Con el partido de Mestalla en el horizonte, que se espera de máxima dureza, y la vuelta de los octavos de la Champions League a la vuelta de la esquina, Ancelotti no va a correr riesgos con el centrocampista alemán. Queda la parte más importante de la temporada con el desenlace de la Copa de Europa y el italiano necesita a Rüdiger al 100%.

Por otro lado, Jude Bellingham sigue su proceso de recuperación y se espera que vuelva al 100% contra el Leipzig en Champions. En unos plazos muy optimistas podría llegar a Mestalla, pero está complicado. Para Sevilla también estará Joselu a pesar de no entrenar este miércoles a causa de una ligera molestia en su tobillo derecho.

El Real Madrid siempre se reinventa

Siete bajas, dos por sanción, son las que acumula el Real Madrid para su duelo contra el Sevilla de este domingo. La tónica de la temporada para los blancos ha sido siempre así hasta el momento. La mala suerte con las lesiones y la mala fortuna con las sanciones coincidiendo en el tiempo han lastrado al equipo durante toda la campaña. Aun así, el Real Madrid siempre ha tirado para delante, se ha levantado de los golpes y es líder del campeonato.

El Real Madrid ha demostrado esta temporada que siempre es capaz de reinventarse a pesar de las bajas. Lucas Vázquez lleva varias temporadas demostrando que es un gran lateral, Tchouaméni se ha doctorado como central y Kroos está viviendo una nueva juventud en el pivote junto a Valverde. Una temporada llena de bajas con las que el equipo ha respondido con mucho sacrificio y mucha solidaridad al servicio del resto.

Tras el empate del pasado fin de semana en Vallecas, el Real Madrid continúa líder de la Liga EA Sports con un punto más sobre el Girona, después de que el cuadro catalán perdiese en San Mamés. Los blancos lideran la clasificación con 62 puntos, seis más que el Girona, ocho más que el Barcelona y 11 más que el Atlético de Madrid.

Camavinga y Carvajal no estarán ante el Sevilla

Eduardo Camavinga no estará ante el Sevilla este domingo en el Santiago Bernabéu tras ver una amarilla el pasado fin de semana en Vallecas por la que cumple ciclo de tarjetas. El mediocentro francés vio la quinta de la temporada por protestar una caída de Vinicius dentro del área en el minuto 61 que pudo ser penalti. Las otras cuatro amarillas que vio Camavinga fueron contra Sevilla, Valencia, Rayo en el Bernabéu y Las Palmas.

Dani Carvajal, por su parte, fue expulsado en el encuentro contra el Rayo Vallecano del pasado fin de semana. Fue suplente y entró al campo en el minuto 75. Ya en el tiempo de descuento, en el 93, vio la primera amarilla de la tarde por protestar. Dos minutos más tarde fue expulsado por segunda cartulina amarilla.

El colegiado interpretó que Dani Carvajal le intentó dar un cabezazo a Kike Pérez. El jugador del Rayo exageró, cayó al suelo y el lateral español fue expulsado. Al ser doble amarilla no pudo entrar el VAR. Tampoco el Comité de Competición le ha quitado la segunda tarjeta. De esta manera, Dani Carvajal tendrá que cumplir un partido de sanción contra el Sevilla.

Por otro lado, Dani Carvajal tendrá que pagar también por su expulsión «una multa accesoria en cuantía de 350 € al club y de 600 € al infractor», según ha comunicado la RFEF en su correspondiente hoja de sanciones de cada jornada.