Sergio Ramos: «Si marco al Real Madrid no lo celebraré»

El partido de Liga de este domingo entre Real Madrid y Sevilla cuenta con muchos alicientes y también con un claro protagonista: Sergio Ramos. El de Camas vuelve a la que fue su casa durante 16 temporadas, el Santiago Bernabéu, y lo hace con el club que le vio crecer. La pregunta de si celebraría un gol contra los blancos rondaba en el ambiente y a unos días de que eche a rodar el balón, él mismo ha zanjado este asunto con una respuesta llena de madridismo.

«Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid y si marco, no lo celebraré», afirmó un Sergio Ramos que sabe perfectamente la situación que atraviesa su equipo y es por eso que si tiene «la suerte de hacerlo» y ese gol les «vale para ganar», estará «encantado» porque les «vendrán muy bien esos tres puntos».

Y es que el Sevilla aterriza en Chamartín en medio de una temporada atípica en la que Sergio Ramos, a sus 37 años, está sosteniendo a toda la línea defensiva. Se avecina un domingo lleno de emociones para el central, que confesó que se va «a sentir como en casa porque son muchos años» los que ha jugado vestido de blanco. A lo largo de ellos vivió «los momentos más importantes» de su «carrera», por lo que guarda «un recuerdo maravilloso de la afición y de los compañeros», por lo que este encuentro «será un momento único y emotivo para él».

El Real Madrid vive un tramo dulce de la temporada y, a pesar de las lesiones, es líder de la Liga y tiene un pie en cuartos de final de la Champions League. Por esto, Sergio Ramos opinó que el cuadro de Carlo Ancelotti «es favorito todos los años a ganar todo». «Atraviesa un buen momento, está líder y tiene jugadores de una calidad extraordinaria. Sabemos muy bien el terreno que vamos a pisar e intentaremos hacer un buen partido allí», añadió el sevillano.

Sevilla y Real Madrid empataron en el Pizjuán

Aun así, Sergio Ramos no dejó escapar la oportunidad para recordar el pinchazo del Real Madrid en la primera vuelta en el Ramón Sánchez Pizjuán: «Le jugamos de tú a tú al Madrid. Tuvimos ocasiones para ganar. Kepa me sacó una muy buena de cabeza que nos hubiera dado la victoria. El Sevilla, cuando está compacto, vamos todos a una y metemos intensidad, demuestra que es un equipo guerrillero».

Y sobre su fichaje por el Sevilla que le ha permitido seguir en Primera División, Sergio Ramos desveló que tomó esa decisión «con el corazón» porque es «una persona que necesita motivaciones e ilusiones nuevas, y saldar esa deuda que tenía pendiente con la afición, con mi familia, con Antonio Puerta y con José Antonio Reyes». «Era un tema muy emotivo, muy sentimental, y prioricé al Sevilla por delante de cualquier oferta buena», explicó.

Sergio Ramos no descarta seguir en Nervión

Por último, Sergio Ramos abrió la puerta a la continuidad en Nervión aunque aún estemos en febrero: «Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia».