Rodrigo: «El Real Madrid siempre es favorito en la Champions»

Rodrigo Hernández compareció en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para atender a los medios de comunicación, británicos y españoles, en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League que disputarán Real Madrid y Manchester City este martes a partir de las 21:00 en el coliseo blanco.

«Lógicamente, tenemos la experiencia del año pasado, aunque no servirá de mucho. Es un Real Madrid diferente, todas las temporadas son diferentes. Venimos en uno de los mejores momentos de la temporada, pero nos enfrentamos a los favoritos de esta competición. Ya nos conocemos muy bien», comenzó afirmando Rodrigo.

«Mañana te lo diré. Hemos estado participando en la lucha de la Premier League y no descansas. Ellos han podido descasar un poco más. Vamos a ver como respondemos físicamente, pero no nos preocupa. Quizás tengan una pequeña ventaja», señaló Rodri

«Jude Bellingham hace que el Real Madrid juegue de manera diferente al año pasado. Tienen más centrocampistas. Sabemos que el partido será muy complicado y pase lo que pase no estará todo el pescado vendido. Sabemos el tipo de juego que despliegan y que son muy potentes, con mucha calidad. No nos podemos centrar en ningún jugador, aunque con Jude controlan mejor los partidos»

«Nos ponemos siempre a prueba cuando jugamos contra el Real Madrid. Siempre hemos tenido buenos resultados, aunque a veces no hemos pasado. No queremos pensar en el año pasado o en el anterior. Ahora somos más maduros y tenemos más experiencia en esta competición tras ganar el trofeo el año pasado. Mañana eso nos puede dar una gran confianza»

«Creo que esto te da más compostura y serenidad (ganar). Hemos aprendido de la derrota y de la victoria. Enfrentarnos a ellos tantas veces nos ha hecho más maduros. El Real Madrid siempre es favorito en la Champions, pero sabemos jugar contra ellos. Hemos aprendido del pasado».

«Guardiola en los últimos años es uno de los entrenadores de mayor éxito en la Champions. También Ancelotti. Son dos ganadores, cada uno con su estilo. Necesitaremos lo mejor mañana de nuestro entrenador»

«Confía en todos mis compañeros a pesar de las bajas que tenemos. Somos los vigentes campeones y queremos repetir. Por ello tenemos que jugar mañana con compostura, eso le pido a mi equipo»

«Ellos han cambiado la manera de jugar, pero la esencia no. Tienen jugadores muy verticales, llegan muy bien a la contra. Son jugadores que aparecen mucho en las zonas cerca de nuestra área. Nuestra baza es dominar con la pelota y tener personalidad para jugar en el Bernabéu»

«No lo sabemos. No tenemos esa información. No nos preocupa mucho si un jugador está apercibido o no. Nos centramos en los nuestros. No hemos pensado si Vinicius está apercibido o no».

«Me gusta ver fútbol y ver a los grandes jugadores como Kroos. No es el mismo perfil que soy yo, pero es un jugador muy a tener en cuenta. Es el que lleva el ritmo de partido del Real Madrid. Tenemos que estar muy cerca de él».

«Todo lo que se da en la deportividad sana se respeta. Al rival siempre hay que respetarlo. Las rivalidades son buenas. Resarcirnos de esa manera fue muy bonito, pero esta es otra batalla».