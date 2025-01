Los Reyes Magos no le regalaron nada a Endrick

Noche complicada en Cartagena para Endrick. En la goleada por 0-5 del Real Madrid ante la Deportiva Minera en Copa del Rey, el jugador brasileño no se reencontró con el gol. Lo intentó en varias ocasiones, siendo así uno de los futbolistas más peligrosos del encuentro, pero sus intentos no dieron sus frutos. Tanto él como Ancelotti mostraron signos de frustración en cada uno de los intentos. La situación del internacional con la ‘canarinha’ preocupa en Chamartín.

Hace 96 días, ante el Lille LOSC, Endrick se estrenaba por primera vez como titular. Tres meses después, el brasileño volvía a tener una bala de inicio con el Real Madrid. A pesar de que el brasileño no jugó un mal partido, sí que se le vio poco acertado entre los tres palos, y eso que lo intentó de todas las maneras. Cinco tiros, todos a puerta, pero no consiguió anotar.

En su segunda titularidad con la elástica blanca, Endrick disputó todo el partido ante la Deportiva Minera en Copa del Rey. En sus 90 minutos, el ex de Palmeiras tocó 56 balones y registró un 82% de acierto en sus pases (27/33), siendo cuatro de ellos claves. Completó cinco regates de ocho y ganó el 64% de sus duelos en el suelo (9/14). Eso sí, perdió 12 veces el balón. «Ha hecho un buen partido. Marcar goles son detalles. Se ha movido bien en el campo, ha tenido oportunidades. Su movimiento es eficaz, no ha marcado gol porque le ha faltado algo de acierto, pero su partido ha sido bueno. Los goles los va a marcar cuando los necesitemos», explicaba Carlo Ancelotti tras el pitido final.

La situación de Endrick en el Madrid

Los primeros meses de Endrick en el Real Madrid preocupan. Antes de la visita del club blanco al Estadio Cartagonova, el brasileño disputó un total de 160 minutos, divididos en 15 partidos, con la camiseta de Real Madrid. Además, no había empezado mal. En su estreno en la Liga, el ’16’ marcó su primer tanto vestido de blanco contra el Valladolid. Lo mismo que en la Champions. En el primer choque europeo del curso, el joven demostró todo su carácter y ambición con un tanto que hizo levantar a todo el Santiago Bernabéu.

En una contra estelar, Endrick ‘ignoró’ a Vinicius y a Mbappé en una situación de tres contra uno, antes de mandar un zarpazo desde fuera del área. «Es un jugador con mucha personalidad. Gracias a Dios su disparo ha entrado, sino, problemas”, bromeaba Rüdiger después del encuentro ante el Stuttgart alemán.

No obstante, desde entonces, no hubo gran cosa. No jugó ante el Sevilla, ni tampoco lo hizo en Mestalla. El internacional con Brasil suele entrar en las rectas finales de los choques. En sus 16 partidos con el Real Madrid, Endrick entró para jugar los últimos diez minutos unas nueve veces. Una situación que le preocupa fuertemente y que le hace replantear su futuro.

¿Un futuro lejos del Madrid?

Frente a esa falta de oportunidades, Endrick planea un futuro lejos de la capital española. Eso sí, como cedido. No obstante, desde la entidad blanca, no lo tienen tan claro. Tal y como informó Eduardo Inda, el Real Madrid no tiene la intención de ceder o vender a su pupilo en este presente mercado de invierno.

Ancelotti es consciente de la situación, pero pide más a su delantero. «Necesita trabajar. No quería cambiar en los minutos finales porque Mbappé estaba siendo muy peligroso en transiciones ofensivas. No ha entrado y estará listo en los próximos partidos», contaba el técnico italiano después del partido ante el Getafe. Ahora sólo falta ver si 2025 será más lleno de oportunidades para Endrick.