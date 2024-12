Endrick saldrá cedido si sigue Ancelotti

La situación de Endrick en el Real Madrid ha tomado un camino complicado de gestionar para el club y para el propio jugador, que no entiende absolutamente nada de su situación. El brasileño ha perdido la confianza de Ancelotti y esto lo sabe la entidad madridista, que en estos momentos ya piensa en un futuro para el delantero.

Y es que, desde Valdebebas saben perfectamente que a sus 18 años no puede tener dos temporadas seguidas jugando entre poco y nada, por lo que de seguir el transalpino el próximo curso, algo que en estos momentos no está para nada claro, se estudiaría una cesión a un club que le permita adaptarse al fútbol europeo.

La realidad es que Ancelotti no ha sido capaz de dar con la tecla con un Endrick que comenzó la temporada dejando su sello, pero que poco a poco se ha ido diluyendo. Liverpool fue la gota que colmó el vaso para Carletto. El brasileño saltó al campo en los minutos finales y tuvo tiempo para desesperar al italiano, que ante el Getafe prefirió no sacarle ni un solo minuto tras estar calentando en la banda casi toda la segunda mitad.

El propio Ancelotti explicó tras el encuentro la decisión de no apostar ni un solo minuto por Endrick: «Necesita trabajar. No quería cambiar en los minutos finales porque Mbappé estaba siendo muy peligroso en transiciones ofensivas. No ha entrado y estará listo en los próximos partidos».

Su futuro depende de Ancelotti

Esta situación ha llevado al Real Madrid a empezar a buscar soluciones con el brasileño. Si Ancelotti continúa una temporada más en el conjunto blanco, el plan es que el brasileño salga cedido en busca de minutos. Eso sí, lo que nunca sucederá es que haga las maletas en el mercado de invierno. En enero no se mueve nadie del club blanco.

El Real Madrid pagó una elevada cifra de traspaso por Endrick al Palmeiras, la cual de momento no está amortizando sobre el césped. Aunque se trata de un fichaje planificado milimétricamente para el futuro, se esperaba que un delantero que ya llevaba el ‘9’ de una selección de Brasil y que venía de ser campeón de Liga en su país, disputando la friolera de 53 partidos (con 14 goles) cuando aún no era mayor de edad, fuera a tener mucho más protagonismo en este inicio de curso.

Más aún cuando tuvo la oportunidad de demostrar su amplia capacidad goleadora. Lo que sí hay que tener claro con Endrick es que su caso es bien distinto al de Arda Güler. Mientras que el turco, tras su brutal fin de curso en la 2023-24 y Eurocopa, medita pedir salir en enero en busca de una cesión de seis meses con la que poder sumar minutos, el delantero sabe que no deja de ser un recién llegado, pero sí esperaba tener más protagonismo.