Ancelotti: «He sentido alivio cuando ha marcado Mbappé»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Getafe en el Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron con un gol de Bellingham de penalti y otro de Mbappé. El francés hizo una gran diana. Con esta victoria, los madridistas están a un punto del Barcelona, pero con un partido menos que los azulgranas.

«He visto al equipo bien. Con actitud y buenas jugadas. El partido ha estado bien controlado y ganado con mérito», comenzó el entrenador del Real Madrid. Ancelotti también habló de Mbappé: «Ha marcado un gol muy importante para controlar mejor el partido. Ha estado muy activo. Es lo que queremos de él. He sentido alivio cuando ha marcado».

Por otro lado, habló de los lanzadores de penaltis: «Cuando está Vinicius elegían Vini y Mbappé. Hoy Kylian con Bellingham y eligieron a Jude». «La afición entiende más que nadie el momento del equipo y de los jugadores. Lo pudo hacer mejor contra el Liverpool y lo han apoyado, como era justo», añadió.

Sobre el momento del equipo en la Liga, a un punto del Barcelona con un partido menos, comentó lo siguiente: «A pesar de las dificultades, que son muchos, estamos ahí, peleando y luchando. Poco a poco los problemas los iremos resolviendo, pero mientras estamos peleando».

«Es normal tener un bajón. Jugamos el miércoles y el jueves no pudimos entrenar. Era bastante normal tener un bajón físico», explicó sobre los minutos finales. «Todos estamos centrados en ganar. Para un delantero es más importante marcar gol que para un defensa», añadió.

Sobre la no entrada al campo de Endrick, comentó lo siguiente: «Necesita trabajar. No quería cambiar nada al final. Ha calentado por si le necesitábamos, pero estará listo para el próximo partido». Por último habló de Fran García: «Me ha gustado más, pero no nos podemos olvidar de que con Mendy se han ganado dos Champions. Uno jugará unos partidos y el otro otros».