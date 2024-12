Mbappé supera el juicio del Bernabéu

Sólo Mbappé y ese vestuario saben lo mucho que necesitaba el francés ese gol. Y qué gol. El galo recogió la pelota en profundidad, encaró y, cuando parecía que podía acabar la jugada como casi siempre, es decir, en nada, se frenó, colocó el cuerpo y se sacó un derechazo pegado al palo imposible para David Soria. Fue tan pegado a la madera que, incluso, la tocó antes de superar la línea de gol.

El gol fue celebrado con alegría por Mbappé, pero también por unos compañeros que sabían que lo necesitaba mucho. Bellingham apretaba el puño con rabia, mientras que Ancelotti se daba la vuelta en el banquillo para cantar el gol como pocas veces se había visto al italiano. Todos sabían que lo necesitaba.

Y es que, Mbappé no está bien. Tiene momentos de lucidez porque estamos hablando de uno de los cinco mejores jugadores del mundo, pero sigue lejos de su mejor nivel. El partido de Anfield, donde lo menos grave pudo ser fallar el penalti, ya que su rendimiento fue paupérrimo, le dejó tocado y en el Bernabéu necesitaba hacer un gran encuentro para resarcirse.

No estuvo de 10, pero ese gol le reconcilió un poco con su mejor versión. Además, pudo confirmar que la grada está con él. Lejos de pitarle o abroncarle, desde el fondo sur no dudaron en corear su nombre con el respaldo de todo el estadio. Todos quieren que Kylian sea Mbappé cuanto antes.

Por ello, en la segunda mitad, cuando se deshizo a la perfección de David Soria y sólo tenía que dirigir bien el disparo hacia una portería libre de portero, algo que no fue capaz de hacer, ya que la pelota se marchó desviada, el Bernabéu no dudó en aplaudirle. Más no pueden hacer.

Bellingham ya es el líder

Jude cada vez se parece más al Bellingham que tanto impresionó en su primera temporada jugando para el Real Madrid. Ante el Getafe hizo el primer gol del partido desde el punto de penalti y asistió a Mbappé en la segunda diana.

Después, tras el descanso, tuvo que ser sustituido, ya que sufrió un golpe con David Soria que le dejó conmocionado. Ancelotti decidió que se quedase en el vestuario descansando y en su lugar entró Arda Güler. La buena noticia es que no tendrá problemas para jugar el próximo miércoles en San Mamés.

Rodrygo está de vuelta

Fue la sorpresa de la alineación del Real Madrid. No era la idea inicial, pero Ancelotti quiso que jugase desde el primer minuto. Rodrygo, que volvía tras lesión, iba a jugar en principio una media hora, pero el italiano decidió ponerle desde el primer minuto. Lo más importante es que ya está preparado para seguir ayudando al equipo.

Las notas del Real Madrid