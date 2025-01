Ancelotti: «Modric es un regalo para el fútbol y ha preparado este partido como si fuese una final»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras la victoria con goleada del Real Madrid ante la Deportiva Minera en el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey y se mostró contento con el rendimiento de los suyos, que no se complicaron y sellaron el pase por la vía rápida. El italiano valoró el partidazo de Luka Modric, con tanto incluido.

«Nada especial, jugar un partido serio desde el principio hasta el final. Lo hemos hecho con buena actitud, compromiso, jugando bien. Estamos satisfechos. Es obvio que teníamos más calidad del rival, pero había que tener la misma actitud, compromiso y motivación de sacarlo adelante bastante pronto», comenzó.

«Ha hecho un buen partido. Marcar goles son detalles. Se ha movido bien en el campo, ha tenido oportunidades. Su movimiento es eficaz, no ha marcado gol porque le ha faltado algo de acierto, pero su partido ha sido bueno. Los goles los va a marcar cuando los necesitemos», valoró.

«Hemos pensado que 45 minutos eran buenos para Valverde. Hemos preferido quitarle minutos a Bellingham, Tchouaméni y Ceballos. Lo de Vallejo es decisión suya, no estaba disponible para este partido. No quería salir y tenía una molestia», explicó.

«Estoy encantado, de todo no. La crítica es bastante normal, es nuestro trabajo y por cierto no hay la universidad del fútbol. Al no haberla cada uno tiene opinión», comentó.

Ancelotti y la figura de Modric

«Modric es un regalo para el fútbol. Aún más para los que lo pueden disfrutar de cerca. Todo el mundo del Real Madrid. Para mí es un gran regalo. Él prepara este tipo de partidos como si fuese una final. Es un ejemplo muy importante para nuestros jóvenes», añadió Ancelotti sobre la gran actuación del croata.

«Pensamos que no lo van a sancionar. No necesita cariño Vinicius porque puede hacer más. Nos ha dado la oportunidad de ganar dos Champions. El cariño de la afición del Real Madrid lo tiene. Está jugando muy bien», concluyó el técnico madridista.