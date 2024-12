El Real Madrid descarta la salida de Endrick en enero

A pesar de haber tenido peticiones de clubes de la Liga española y de otras competiciones europeas el Real Madrid descarta la cesión de Endrick en el mercado de invierno. El club cree que el brasileño debe completar su año de adaptación y aprendizaje a pesar de que Ancelotti apenas cuenta con él.

Eduardo Inda lo desveló en su intervención semanal en El Chiringuito de Jugones: «Hay un jugador del Real Madrid por el que han llegado peticiones de cesión en invierno porque juega poco. El club las está rechazando y ha tenido tres o cuatro ofertas para sacarlo cedido». «Estamos hablando, obviamente, del verdadero delantero centro que tiene el equipo que es Endrick. Han sido equipos españoles y las respuestas han sido no», concluyó el director de OKDIARIO.

Cuando el Real Madrid se aseguró el fichaje de Endrick sabía que estaba contratando al delantero con mayor potencial y proyección de Brasil. Y eso ya es mucho decir. Debutó con el primer equipo del Palmeiras antes de cumplir los 17 y tuvo que esperar a alcanzar la mayoría de edad para poder hollar el césped del Bernabéu.

Cumplió su sueño el verano pasado pero Endrick no se esperaba que sus primeros cuatro meses en el Real Madrid los iba a pasar prácticamente en blanco. Sabía dónde se metía y que la competencia con Vinicius, Rodrygo y Mbappé sería feroz, pero no se imaginaba que su presencia, más que residual, iba a ser a veces testimonial.

Endrick, sólo una vez titular

Llegados a este punto Endrick ha participado en 12 partidos con el Real Madrid, que no suena tan mal, pero su cifra de minutos es irrisoria: 136 minutos de juego. Siempre es el último cambio para Ancelotti y suele salir a jugar a partir del 80. Demasiado poco tiempo para un delantero que necesita tiempo para adaptarse a sus compañeros y generarse oportunidades en el área. A veces sale tan revolucionado que, en lugar de preocuparse por buscarse los espacios, se limita a embestir a los rivales.

De los 21 partidos oficiales que ha disputado el equipo de Ancelotti, Endrick sólo ha sido titular en uno, la visita al Lille en la Champions, y fue sustituido en el minuto 57 por el entrenador del Real Madrid. Si la situación de Arda Güler es complicada, la de Endrick es todavía peor. Eso también lo saben muchos equipos de la Liga española y de otras competiciones europeas que se han puesto en contacto con el club blanco para pedir la cesión del joven delantero brasileño.

Y todos se han encontrado con la misma respuesta: «Endrick no se mueve de aquí». En el Real Madrid tienen muy clara su apuesta por el brasileño, que llegó con el aval de Juni Calafat igual que en su día lo hicieron Vinicius, Rodrygo o Reinier. Nadie en el club duda de que Endrick va a triunfar pero también saben que con estos jugadores tan jóvenes, que acaban de dar el salto al fútbol europeo, hay que tener paciencia.

Carlo Ancelotti le ve «un potencial enorme» pero cree que necesita mejorar conceptos tácticos y frenar su ímpetu en las faltas. «Endrick tiene que trabajar», fue la lacónica y contundente respuesta del entrenador del Real Madrid cuando le preguntaron por lo que tenía que hacer el brasileño para disponer de más minutos.

«Endrick tiene que trabajar más»

A Endrick, además de su juventud y su falta de adaptación al fútbol europeo, también le penaliza la competencia extrema que existe en el Real Madrid para ocupar una de las tres vacantes de arriba, que a veces se reducen a dos. Además de Vinicius, Rodrygo y Mbappé, también son futbolistas que optan a esos puestos Brahim y Güler, igual que el propio Bellingham que a veces es un delantero disfrazado de centrocampista.

Igual que le ocurre a Arda Güler, Endrick no entiende su situación en el Real Madrid. Asume que debe trabajar más y que no es fácil tener minutos con los jugadores de nivel top mundial que tiene por delante, pero también considera que Ancelotti en muchos partidos se olvida de él. El brasileño, sin embargo, no está nervioso. Confía en sus posibilidades y sabe que, ya sea con Carletto o con otro entrenador, su oportunidad para triunfar en el Real Madrid acabará llegando. Y está seguro de que no la va a desaprovechar.