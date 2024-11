Ancelotti: «No estoy feliz porque no he sacado mi mejor versión»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Getafe en el estadio Santiago Bernabéu. Tras perder en Champions contra el Liverpool y complicarse su vida en la máxima competición continental. Para este encuentro, los blancos recuperarán a Rodrygo, aunque el brasileño no será titular.

Ancelotti comenzó hablando del Getafe: «Es un equipo que tiene valores, porque defiende muy bien. Será un partido exigente. La idea es intentar atacar bien, tener el control del partido y hacer un buen partido para ganarlo».

A continuación, habló de Mbappé: «El problema de Kylian es el que tenemos todos. La idea es la de sacar la mejor versión. No es sólo un jugador, es un equipo que no ha sido capaz de encontrar la continuidad para encontrar su mejor versión. La idea es mejorarlo y hacer todo lo posible para conseguirlo. No es un problema individual del jugador, es del equipo».

«No se ha hundido. Es consciente que lo tiene que hacer mejor. Mucho de mis jugadores han fallado penaltis. Hay que seguir apoyando y ayudando. La dinámica del equipo es buena, aunque se podía sacar una mejor versión en Liverpool. Hay que tener en cuenta las bajas. Mañana vuelve Rodrygo, por lo que tener paciencia es la idea correcta», continuó.

«Yo soy como Mbappé, intento todo para sacar mi mejor versión. Los resultados dicen que no he sido capaz de sacarla. No estoy feliz, pero estoy preocupado lo justo. Estoy convencido de que lo vamos a arreglar, como siempre. A nivel personal soy muy feliz», comentó sobre cómo se encuentra él.

«En muchos años de carrera sólo un año ha sido bastante sencillo, el año pasado. Todos los otros años he tenido que resolver problemas, antes o después los problemas llegan. Es imposible pensar en una temporada como la del año pasado en lo que todo salió perfecto. Es mejor encontrar el problema en noviembre o diciembre que en abril o mayo, que estás muerto. Ahora el problema se puede resolver y, como he dicho, lo vamos a resolver. Estamos peleando por la Liga ante un rival que lo está haciendo muy bien. Llega el Mundial, la Supercopa… y sobre todo están volviendo los jugadores lesionados. Pronto volverán Alaba, Camavinga… Aguantar el momento con buena actitud y compromiso, porque las cosas buenas están por llegar», aseguró.

Ancelotti también habló de Valverde y cuál es su mejor posición: «Yo creo que es un medio moderno, en el sentido de que puede ser un pivote defensor, un interior que llegue de segunda línea con un disparo formidable… Su mejor posición es como medio».

Sobre la banda izquierda, mostró dudas: «Mbappé está más acostumbrado a jugar por dentro que Vinicius, pero Vini se está dando cuenta que es muy peligroso por dentro. Dependerá de cada partido». También habló de Asencio: «Cuando vuelvan todos va a pelear el puesto. En estos partidos ha demostrado que puede ser titular. Se merece ser considerado porque ha cumplido».

Sobre la falta de gol, reconoció que les ha faltado «acierto». «En Liverpool, con más acierto en la transición, se podrían haber conseguido más oportunidades». Por último, habló sobre el mercado de invierno: «Es una pérdida de tiempo ahora para pensar en fichar. Tenemos tiempo. Las cosas pueden cambiar. Alaba está muy bien, volverá pronto».