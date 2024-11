Rodrygo es uno más en la previa contra el Getafe

Rodrygo Goes será uno más en el encuentro que enfrentará a Getafe y Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño se ha entrenado por segunda jornada consecutiva junto a sus compañeros, por lo que entrará en la convocatoria para este encuentro. En principio, no será titular, aunque sí se espera que tenga unos minutos.

Rodrygo se ha machacado para volver de la mejor forma con el Real Madrid. El futbolista brasileño quiere aportar a sus compañeros y sabe del tramo tan importante de temporada en el que está su equipo, de ahí que no deje de trabajar para recuperarse de su lesión. No pudo estar contra el Liverpool, pero sí lo hará contra el Getafe.

Rodrygo Goes cayó lesionado en el dramático encuentro ante Osasuna, en el que el Real Madrid goleó, sí, pero contó por tres sus lesionados: Lucas Vázquez, Militao (de enorme gravedad, ya que estará de baja toda la temporada) y el propio Rodrygo. Al brasileño, que con esta lesión tampoco pudo ir convocado con la selección brasileña, se le diagnosticó una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda.

Desde ese momento, Rodrygo inició su proceso de recuperación, machacándose en el gimnasio, con cabeza, para poder aportar al Real Madrid lo mejor de él. Así lo demuestran las imágenes que ha subido a sus redes sociales y en las que se refuerza el compromiso del brasileño con el club blanco. Una cosa es que no pueda aportar en el terreno de juego, pero eso no quiere decir que no haya dado todo de sí para volver cuanto antes, siempre cuando esté recuperado con seguridad.

En cuanto a los ausentes, Ancelotti no pudo contar en este entrenamiento con Tchouaméni, Vinicius, Alaba, Carvajal, Militao, Camavinga y Carvajal. Ancelotti sigue teniendo muchos lesionados. Se espera que en los siguientes días regrese Tchouaméni a la dinámica del equipo.