Arda Güler espera tener ante el Liverpool la oportunidad que tanto ha esperado. Que tanto ha trabajado. Y que Ancelotti tanto ha tardado en darle. De hecho, puede seguir tardando, ya que es posible que Ceballos sea titular, por lo que el turco debería seguir esperando su momento. Si forma de inicio en Anfield lo hará partiendo desde la posición de interior, aunque con licencia para caer hacia la banda derecha, donde siempre aporta cosas diferentes.

Se puede decir que en Anfield, Güler jugaría de titular su primer gran partido como jugador del Real Madrid. Un escenario idílico, una de las catedrales del fútbol mundial, donde el turco espera poder demostrar en el césped que está para mucho más de lo que considera Ancelotti, quien le está dando menos minutos de los esperados.

Güler viene de ser titular contra el Leganés el pasado domingo en el estadio Municipal de Butarque. El madridista fue de menos a más durante los más de 60 minutos que jugó. Le costó aparecer, pero cuando lo hizo estuvo muy cerca de marcar la diferencia. En una jugada personar en el pico del área hizo saltar por los aires a la zaga pepinera, pero su disparo lo repelió con una gran estirada Dmitrovic. Lo más importante es que cada vez que la pelota pasó por sus pies daba la sensación de que algo podía pasar.

Ante el Liverpool, en el caso de ser titular, ocuparía una posición muy parecida a la que formó contra el Leganés. Es decir, formaría por delante de Camavinga y tendrá como socio a Modric. En Butarque jugó con Ceballos en la medular. No obstante, no dejará de caer por la banda derecha, una zona del campo que estará muy despejada, ya que Mbappé ocupará el costado izquierdo y Brahim, que será el sustituto del lesionado Vinicius, entrará mucho por el centro.

El malestar de Güler

El Real Madrid entienden a la perfección el malestar de Arda Güler con su situación. La comprensión en la cúpula con el enfado del turco es total. Todas las partes coinciden en que está teniendo muchos menos minutos de los esperados y, también se puede decir, de los deseados. Por ello, cuando el talentoso futbolista les ha hecho saber su intención de buscar una cesión que le garantice minutos en este mercado de invierno le comprenden. Nadie dentro de Valdebebas quiere que haga las maletas, obviamente, pero sí comprenden el malestar.

Como contó OKDIARIO, Arda Güler le hizo saber al club que quería salir en el mercado de invierno. En el Real Madrid no quieren que esto suceda, ya que la plantilla madridista se debilitaría, pero también hay voces dentro de Valdebebas que creen que si su situación no va a variar, algo que mientras esté Ancelotti en el banquillo tiene pocas opciones de cambiar en un corto espacio de tiempo, a lo mejor no estaría mal que saliese a un club que le permitiese tener más minutos. «Si aquí no va a jugar, que lo haga en otro sitio», aseguran. Novias no le faltan, pero la puerta está cerrada.

Por lo tanto, se puede decir que Güler cuenta con el apoyo del club blanco. Los dirigentes de la entidad madridista consideran que debería tener más minutos de lo que le está dando Carlo Ancelotti. Ante el Leganés fue titular y espera que la historia se repita en Anfield, aunque no está nada claro.