Ancelotti: «He hecho más de 4.000 cambios en mi carrera, creo que nadie puede darme consejos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Liverpool y Real Madrid en Anfield. Los blancos llegan a la quinta jornada de la fase liga de la Champions con seis puntos de 12 posibles, muy lejos de los ocho primeros clasificados y con la obligación de sumar los tres puntos en casa del que se puede decir que es el equipo más en forma de Europa en estos momentos.

Ancelotti comenzó analizando las claves: «Será un partido muy entretenido, como siempre entre los dos. Cada uno tiene sus características y veremos quién las impone. Son siempre muy competitivos». Sobre la lesión de Vinicius, comentó que «se lesionó al final del partido». «Lo importante es que recupere pronto y pensar en los jugadores que lo van a reemplazar», añadió.

«Los jugadores son muy serios y no van a arriesgar. Los que volvieron lo evaluamos. Vinicius y Valverde me parecían que estaban en una gran condición. Luego, pasa que los jugadores se lesionan porque hay demasiados partidos», añadió.

«Escucho muchos consejos, pero no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, 1.300 alineaciones y casi 4.000 cambios. Por lo que nadie puede darme consejos en este sentido», comentó al ser preguntado sobre si se forzó a Vinicius.

Además, dejó claro que está «bien». «Como el equipo, estamos mejor. Tenemos confianza y una gran oportunidad para nosotros. Estoy seguro de que será un gran partido y seremos competitivos», comentó.

Ancelotti habló del lateral derecho: «Valverde lo ha hecho muy bien, no tenía duda. Era una emergencia. Ahora veremos cómo está Lucas, pero es una posibilidad que contra el Leganés no tenía».

Sobre las opciones de ganar la Champions, comentó lo siguiente: «Cada victoria te da más confianza. El Liverpool lo está haciendo muy bien en la competición, pero nosotros estamos de vuelta y esperamos hacerlo bien. Con una alineación fuerte. El final de temporada está muy lejos».

«Sí, pero también hemos tenido siete cruzados. Evitar esto es complicado. Es difícil, porque no es problema del Madrid, también de otros equipos. Cada uno a su manera maneja estas cosas a su manera, pero lo que no cambia son las lesiones. Hay que aguantar con esto. Tenemos que pensar como el año pasado, que las lesiones son una oportunidad para ser mejores. No es casualidad que las lesiones de Lucas, Militao y Rodrygo hayan cambiado la dinámica del equipo», continuó sobre las lesiones.

Para finalizar, sobre Asencio aseguró que «no está nervioso». «Le veo maduro y con responsabilidad. Estoy seguro de que lo va a hacer bien también mañana».