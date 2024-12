Comunicado del Real Madrid sobre el regreso de los conciertos al Bernabéu

El Real Madrid no garantiza que los conciertos del Santiago Bernabéu se puedan celebrar en las nuevas fechas en las que están previstas. «El club no está en disposición de asegurar ninguna fecha» puesto que primero deben realizarse «las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa». De esta forma, la entidad avisa que, pese a que Lola Índigo ha anunciado el cambio de fecha de su concierto, que fue aplazado por los problemas con el ruido, para el próximo 14 de junio, no es seguro que vaya a celebrarse.

Lola Índigo anunciaba en la tarde del lunes que ya tiene nueva fecha para el Bernabéu, después de que se aplazara. Estaba previsto que se celebrara en marzo de 2025, pero finalmente quedó a la espera de reagendarlo. Todo, por los problemas de ruido que llevaron al club a tomar la decisión de no hacer ningún evento de esta índole en su estadio hasta que no puedan garantizar que se cumple con las medidas en lo referente al ruido.

Ante los constantes problemas generados por el ruido, desde el club decidieron no hacer ningún evento en su estadio hasta que no se pueda garantizar que los promotores a los que se alquila el espacio cumplen con la normativa municipal vigente. Por ello, deberán acometer varios cambios, basados en la instalación de una nueva placa de sonido, entre otras cosas.

Esta obra, como mínimo, no estaría terminada hasta abril. Sin embargo, el club no ha querido pillarse los dedos. Ahora, aseguran en un comunicado que no pueden garantizar que, para cuando se están anunciando los conciertos, vayan a poder celebrarse. De esta manera dejan claro que, si hay algún problema con las entradas o hay que posponer el evento de nuevo, no será responsabilidad suya y sí de unos promotores que no tienen garantizado que el estadio vaya a estar adecuado para esa fecha.

La cantante iba a celebrar el último de los conciertos que estaban previstos en el Santiago Bernabéu antes de que se aplazaran. Dellafuente iba a celebrar uno en noviembre, Aitana dos en diciembre y, en marzo, llegaría el turno de Lola Índigo. Mientras que el primero de ellos lo cambió de sede, las dos artistas han anunciado ya las nuevas fechas.

Sin embargo, el club ha anunciado que en estos momentos no puede garantizar que los conciertos se vayan a celebrar en el Santiago Bernabéu: «Queremos reiterar que el Real Madrid trabaja activamente, junto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, por la sostenibilidad y la convivencia, de manera que las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no sólo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario».

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F., ante el anuncio efectuado en el día de hoy por la cantante Lola Índigo, confirmando que la nueva fecha de su concierto en el estadio Santiago Bernabéu tendrá lugar el próximo 14 de junio de 2025, comunica:

1. Que, en el momento actual, el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas.

2. Queremos reiterar que el Real Madrid trabaja activamente, junto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, por la sostenibilidad y la convivencia, de manera que las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no sólo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario.