La Liga Santander 2022-2023 comienza este domingo para el Real Madrid con un reto para Carlo Ancelotti. El técnico madridista busca romper un maleficio que en los últimos años se ha repetido, que no es otro que encadenar dos campeonatos de forma consecutiva. Al conjunto blanco se le resiste la reválida del título desde hace 15 temporadas, cuando el 2008 consiguieron, de la mano de Bernd Schuster proclamarse campeones después de haberlo hecho una temporada antes, con Fabio Capello.

El club ha ganado desde entonces cuatro ligas, pero ninguna de ellas se ha conseguido de manera consecutiva. Ni con Mourinho –2013–, ni con Zidane en dos ocasiones –2018 y 2021– lograron reeditar el título conseguido el curso anterior. En esta ocasión, el vigente campeón buscará poder sumar dos ligas de manera consecutiva, aunque no lo tendrá nada sencillo, puesto que el Barcelona es otro equipo prácticamente distinto al de la pasada temporada y el Atlético también ha sumado refuerzos importantes para poder pelear por todo.

Pero Ancelotti ha logrado crear un gran ambiente en el vestuario, donde además de la ambición y el hambre, sobresale el talento. El técnico ha conseguido que la inmensa mayoría del vestuario esté enchufado y dispuesto para cuando así lo requiera. Cuenta con un once tipo pero, dadas las exigencias del calendario, será muy difícil que no rote. Todos sumarán y todos serán importantes, algo que ya llevó a Zidane a lograr un doblete histórico en 2017, como el cosechado por el italiano el curso pasado.

Los blancos cuentan con la mezcla perfecta de veteranía y juventud que bien gestionada por el técnico puede ser la mezcla perfecta para no salirse de la senda del éxito. Será una temporada larga, con un parón importante y atípico por la disputa del Mundial, pero en la que, como ya han avisado, no renuncian a nada y están dispuestos a pelear y, por qué no, lograr el sextete.

Un reto doble

El Real Madrid suma 14 temporadas consecutivas –15 con la que empieza en Almería este domingo– sin sumar dos títulos ligueros seguidos. La última vez que lo consiguieron fue antes de la llegada de los Cristiano, Benzema, Modric… En la temporada 2006-2007 el equipo dirigido por Capello ganó en la última jornada tras remontar al Mallorca en el Bernabéu y después de varias jornadas consecutivas teniendo que darle la vuelta a sus partidos. Al curso siguiente no siguió el italiano y fue Schuster quien se encargó del equipo, llevándolo de nuevo al triunfo.

A partir de ahí, no se volvió a sumar nunca un título más de forma consecutiva. Mourinho rompió en 2012 la racha del mejor Barça de la historia, pero a la temporada siguiente volverían a ser los culés los campeones de Liga. Con Zidane, en 2017 se logró el título aunque la temporada siguiente sería de nuevo el conjunto azulgrana quien se lo llevaría, mientras que tras la Liga del coronavirus, la de 2020, ganada por los madridistas, fue el Atlético quien –no sin polémica– se llevó el campeonato.

Ahora Ancelotti tiene en su mano darle la vuelta a la historia. Además, puede convertirse en el primer entrenador en más de 34 años en lograr dos títulos ligueros de forma consecutiva. Hay que remontarse hasta la temporada 88-89 para ver la última vez en la que un entrenador logró proclamarse campeón de Liga con el club en dos ocasiones de forma consecutiva. Fue Leo Beenhakker, en su primera etapa, que consiguió tres títulos entre 1987 y 1989.