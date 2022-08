Ancelotti prepara cambios

Después de ganar la Supercopa de Europa, el Real Madrid se prepara para su debut en la Liga en la campaña 22/23. El técnico italiano, Carlo Ancelotti, avanzó que daría «refresco» a sus jugadores después de la exitosa noche en Helsinki y confirmó que esta temporada habría «más rotaciones», que en la pasada campaña. Así, en el partido del próximo domingo ante el Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos habrá oportunidad para los jugadores que no contaron con minutos en el partido ante el Eintracht. «El domingo refrescaré algo al equipo», aseguró Carletto.

El Real Madrid inició la nueva temporada como concluyó la anterior: de manera triunfal. Los de Carlo Ancelotti se llevaron el primer título de la campaña con la conquista de la Supercopa ante el Eintracht con los hombres de confianza del italiano. Carletto volvió a apostar por su once de gala en el partido ante Helsinki, pero avanzó que habría cambios el próximo domingo, día en el que los blancos iniciarán la defensa del título de Liga ante el Almería en la jornada 1 (domingo 14, 22:00 horas).

“Han sido para acabar el partido, nada más», explicó en rueda de prensa Carlo Ancelotti, sobre la entrada de los dos fichajes de este verano, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchoaumeni en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. El alemán y el francés apenas gozaron de unos minutos en el que fue su primer partido oficial con la elástica blanca, aunque el italiano aseguró que contarán con muchas más oportunidades. «Próximamente los que no han jugado hoy, lo harán. El domingo refrescaré algo al equipo», dijo en referencia al duelo ante el Almería.

«Vamos a rotar un poco más», volvió a comentar Ancelotti, confirmando que esta temporada habrá más rotaciones en el equipo. En la pasada campaña, Carletto apostó sobre todo por 15 hombres: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Benzema y Vinicius como habituales intocables, más Lucas Vázquez, Asensio, Valverde, Camavinga y Rodrygo, utilizados también en múltiples ocasiones.

Rüdiger y Tchoauméni

La llegada de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchoaméni, jugadores «entre los mejores del mundo en su función», según Carlo Ancelotti, ha servido para reforzar la plantilla del Real Madrid y generar más competitividad. Tanto el ex del Chelsea como el ex del Mónaco habrán de pelear por hacerse con un sitio en el once en posiciones que han sido ocupadas sin discusión por jugadores como Ferland Mendy o Casemiro.

El propio Casemiro descartaba cualquier posible ‘roce’ con Tchouaméni, que aspirará a ocupar su puesto. El brasileño fue destacado como el mejor jugador de la Supercopa y remarcó su compromiso con el club, así como los beneficios de la llegada del francés. “Seguro que es un jugador importante para nosotros, pero no me ha picado. Todo el mundo sabe mi carácter y mi lealtad con el club todos los días. Veis los 90 minutos, pero el pensamiento y sacrificio sigue igual en cada entrenamiento. Ya enseñó que es un gran jugador y lo único que le diría es que siga así y que lo dé todo dentro del campo”, dijo el 14 del Madrid.

La temporada se antoja larga, con un equipo que aspira al seis de seis -ya tiene el primero- y con un Mundial de por medio. Todo ello, más lo completo de la plantilla blanca ha llevado a Carlo Ancelotti a admitir más rotaciones pese a su tradicional apuesta conservadora.