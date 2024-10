La resurrección de Iker Bravo en la Serie A de la que el Real Madrid no pierde ojo

Iker Bravo (19 años) renace en la Udinese. El canterano del Real Madrid se salió con su nuevo equipo contra el Venecia. Después de nueve jornadas de adaptación, el delantero enjauló su primer gol de la temporada y también asistió. Si bien su equipo no se llevó los tres puntos, Iker suma en confianza. Además, el Madrid le sigue de cerca. Tras su marcha a la Serie A, el club blanco se guardó una opción de tanteo. Si el club de Udine quiere venderlo en el futuro, deberá avisar en Chamartín.

Al poseer ese derecho de tanteo sobre el prometedor jugador catalán de 19 años, los blancos pueden asegurarse una bonita joya de cara al futuro. Con contrato con los Friulani Bianconeri hasta 2028, si el club transalpino decide venderle, deberá notificar primero al Real Madrid. Esta disposición, si bien no equivale a un derecho de recompra (que el club madridista ha ejercido con otros jugadores), sí otorga a los merengues una posición preferencial en futuras negociaciones.

En caso de que el Udinese contemple la venta de Iker Bravo, antes de entablar conversaciones o aceptar ofertas de otros clubes, está obligado a informar a las oficinas de Concha Espina. Posteriormente, el equipo español tendrá la opción de ficharlo o no, pero es imperativo que el equipo de Udine les comunique primero cualquier intención de venta.

La decisión de marchar hacia Italia supone un nuevo reto excitante para el delantero, que no vive su primera experiencia fuera de casa. En el 2021, el ariete dejó el Barcelona para firmar con el Bayer Leverkusen. En las inferiores del equipo alemán, Iker siguió con su formación. Con el primer equipo renano, Bravo realizó incluso sus inicios como profesional. Con 16 años, el catalán disputó dos encuentros con la elástica de los Werkself. Ahora, en Italia, el chico de 19 años se gusta. «Está muy a gusto. Las cosas le están saliendo bien», dicen fuentes cercanas al jugador a OK DIARIO.

Además, el paso de Iker por el Real Madrid dejó un sabor agridulce a todos. Llegó inicialmente al Castilla de Raúl, en el 2022. Sin embargo, las cosas entre el futbolista y el entrenador no fluyeron. Relegado al Juvenil A de Arbeloa, es ahí donde Iker exprimió todo su potencial. En 39 partidos con el ex lateral madridista, el delantero marcó 23 goles.

En el último verano, Iker fue convocado para disputar el Europeo sub-19 con La Roja. Y fue una revelación. Enjauló en el primer partido de la competición y en el último, en la final. Gracias a un torneo sobresaliente, Iker se proclamó MVP de la competición y campeón de Europa.

El mentor de Iker Bravo

Con Arbeloa, la relación era más que fusional. Después de que se anunciará su marcha, el técnico mostró todo su cariño hacia su ex pupilo. «A veces, todo lo que alguien necesita es un poco de cariño para revelar su verdadero talento y grandeza. ¡Siempre contigo!», decía en su cuenta de Instagram.

Iker le respondió también de manera muy emotiva. «Gracias por todo siempre Mister, en uno de mis momentos más complicados me tendiste la mano con cariño, confianza y transparencia. Gracias a ti he podido recuperar mi mejor versión y no hay palabras para agradecértelo. Siempre contigo», apuntaba el joven.

Pero Iker Bravo nunca cerró la puerta a un posible regreso al Real Madrid. «Si Florentino quiere que me vuelva a fichar, ¿no?», decía el atacante en Radio Marca. Y, además de dejar una luz de esperanza a un posible retorno, Iker manifestó que Florentino Pérez siempre confió en él. «Tenemos una buena relación. Estoy centrado en hacer una buena temporada en el Udinese, estoy muy emocionado por esta oportunidad en la élite. Sé que si se hacen las cosas bien vendrán muchas cosas buenas», zanjó.