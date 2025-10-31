Respuesta impecable de Xabi Alonso

Marcos López analiza en OKDIARIO los últimos acontecimientos vividos entre Xabi Alonso y Vinicius con su toque personal. Nuestro experto en OKScouting nos trae las claves de un enfrentamiento que comenzó con la salida del brasileño antes de tiempo del Clásico, una disculpa pública del jugador y una absolución del entrenador. No te lo pierdas.