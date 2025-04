La reinvención del ex madridista Marc Cucalón trabajando para Ilia Topuria

Marc Cucalón dejó el fútbol, pero el fútbol no le dejó. El natural de Alfajarín trabajará para Ilia Topuria. El ex centrocampista de la cantera del Real Madrid ha encontrado un nuevo camino después de anunciar su retirada deportiva el pasado 12 de noviembre, con apenas 19 años. ¿La razón? Una bacteria que le infectó el cartílago de la articulación de la rodilla tras romperse el cruzado. No obstante, el aragonés parece haber encontrado una nueva vía junto al campeón de la UFC.

A partir de ahora, Marc Cucalón será un ojeador para la agencia Unlimited Sports Management, que se centra en la búsqueda de talento tanto en las artes marciales como en el fútbol. El aragonés de 20 años tendrá la tarea de identificar a jóvenes promesas en los verdes y no en los octágonos, para incorporarlas bajo la supervisión de Topuria. Un nuevo camino profesional que se abre tras una trayectoria que parecía tomar un rumbo completamente diferente.

Los motivos del adiós de Marc Cucalón

Marc Cucalón decidió retirarse del fútbol a los 19 años debido a una grave lesión de rodilla que sufrió en Glasgow durante un partido de la UEFA Youth League entre el Celtic y el Real Madrid. En aquel encuentro, marcado por la lluvia, el mediocentro aragonés sufrió la rotura del ligamento cruzado, lo que precisó de una intervención quirúrgica. Sin embargo, en una operación posterior, una bacteria atacó el cartílago de su articulación, provocándole una infección rara y temida.

796 días desde aquel episodio, Cucalón ha tomado la difícil decisión de abandonar el fútbol prematuramente. Desde su llegada a Valdebebas en 2016 procedente del Zaragoza, era considerado una de las mayores promesas de La Fábrica. Conocido como el «Xabi Alonso de La Fábrica», Arbeloa confiaba plenamente en él y lo nombró capitán del Juvenil A durante la temporada 2022-2023. Además, Cucalón tenía un madridista en el alma. Uno de sus mayores referentes fue Toni Kroos, quien tuvo un detallazo con el aragonés tras su grave lesión.

Arbeloa y varios de sus ex compañeros han dedicado unas emotivas palabras a Cucalón en redes sociales, destacando su talento y lamentando su prematura retirada: «No sabes cuántas veces me viene a la cabeza aquel partido. Me cuesta no pensar en el enorme jugador que ibas (ya lo eras) a ser, pero hay que mirar siempre hacia adelante. Lo sabes mejor que nadie. Te mereces todo lo mejor, Marc. Estaremos siempre aquí para lo que necesites», expresó el técnico.

Su carta de despedida

No sabía cómo empezar esta carta. Así que lo haré dando las GRACIAS a todos. De corazón. Por todo el apoyo que me habéis brindado durante todo este tiempo. Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016, siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido, muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad en un partido de la UEFA Youth League.

Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir ADIÓS al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado. Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme. Aunque no me malinterpretéis: esto para nada es una despedida triste.

Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre.

Es el momento de echar la vista atrás y ser agradecido con todas las personas que han estado a mi lado en este recorrido.

Gracias infinitas a mi familia. Gracias a mis padres, que siempre me han apoyado en cada decisión y en cada piedra en el camino. Es cierto que irme de casa para cumplir mi sueño fue difícil. Pero ver sus caras de felicidad cuando me veían disfrutar sobre el terreno de juego se convirtió en mi mayor orgullo. Gracias también a mis amigos, los incondicionales que nunca me han fallado […]