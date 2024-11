Marc Cucalón se ha retirado del fútbol a los 19 años por culpa de la grave lesión de rodilla que sufrió en Glasgow en un partido perteneciente a la UEFA Youth League que enfrentó al Celtic con el Real Madrid. El mediocentro aragonés sufrió en aquel lluvioso encuentro la rotura del ligamento cruzado, de la que fue intervenido. Pero por desgracia, en una operación posterior, fue atacado por una bacteria que le afectó al cartílago de la articulación y le provocó una infección tan temida como poco frecuente.

Ahora, 796 días después, con dificultades para poder hacer ejercicio físico y aconsejado por los servicios médicos, ha decidido tomar esta durísima decisión, en la que ha decidido dejar el mundo del fútbol demasiado pronto. Era una de las joyas de La Fábrica desde que aterrizó en Valdebebas en 2016 procedente del Zaragoza. Era apodado como el Xabi Alonso de La Fábrica y uno de los jugadores en los que Arbeloa depositó su máxima confianza para llegar a la élite. De hecho, el salmantino le eligió como capitán de su Juvenil A en la temporada 2022-2023.

El propio Arbeloa le ha dedicado un emotivo mensaje en redes, a un jugador que prometía y mucho. «No sabes cuántas veces me viene a la cabeza aquel partido. Me cuesta no pensar en el enorme jugador que ibas (ya lo eras) a ser pero hay que mirar siempre hacia adelante. Lo sabes mejor que nadie. Te mereces todo lo mejor, Marc. Estaremos siempre aquí para lo que necesites», señala el técnico.

La despedida de Cucalón

No sabía cómo empezar esta carta. Así que lo haré dando las GRACIAS a todos. De corazón. Por todo el apoyo que me habéis brindado durante todo este tiempo. Llegué a la cantera del Real Madrid en verano de 2016, siendo un niño con la mochila cargada de sueños y he sido, muy, muy feliz. Y la verdad que mi vida cambió por completo aquel 6 de septiembre de 2022, cuando me lesioné de gravedad en un partido de la UEFA Youth League.

Tras varias complicaciones, esa lesión me ha obligado a tomar la dura decisión de decir ADIÓS al fútbol, al menos de la manera en la que siempre lo había soñado. Durante estos dos últimos años he luchado física y mentalmente con todas mis fuerzas y he intentado todo lo que estaba en mis manos para volver a disfrutar de este deporte, pero no ha sido posible recuperarme. Aunque no me malinterpretéis: esto para nada es una despedida triste.

Después de todo, pienso que he sido un auténtico privilegiado por haber formado parte del mejor club del mundo y haber vivido un sueño. He aprendido y he madurado como persona y como jugador. Me llevo para el resto de mi vida los valores que me han inculcado y, por supuesto, el fútbol me ha enseñado en cada triunfo y en cada derrota: siempre hay que sobreponerse y seguir luchando para superar obstáculos. Esas lecciones van a formar parte de mi vida para siempre.

Es el momento de echar la vista atrás y ser agradecido con todas las personas que han estado a mi lado en este recorrido.

Gracias infinitas a mi familia. Gracias a mis padres, que siempre me han apoyado en cada decisión y en cada piedra en el camino. Es cierto que irme de casa para cumplir mi sueño fue difícil. Pero ver sus caras de felicidad cuando me veían disfrutar sobre el terreno de juego se convirtió en mi mayor orgullo. Gracias también a mis amigos, los incondicionales que nunca me han fallado […]