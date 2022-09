Reinier explica su pesadilla en Dortmund: «Solo quería salir de allí»

A Reinier Jesús le ha cambiado la vida en el Girona. El jugador brasileño tuvo un verano muy complicado después de que el Benfica le rechazase en el último momento justo cuando iba a rubricar la firma. Cuando todo parecía indicar que su futuro se iba a volver muy oscuro, sin encontrar un equipo que confiara en él, llegó el conjunto catalán para conseguir una cesión por una temporada. El joven mediapunta ha hablado sobre la pesadilla que vivió durante sus dos años en el Borussia de Dortmund y la gran decisión de haber elegido el Girona como destino para desarrollarse como futbolista, tan para él como para su familia.

«Solo quería salir de allí», declaró Reinier sobre su pasado en el conjunto alemán donde no pudo de gozar de grandes oportunidades. En esos dos años de cesión, el ex de Flamengo solo pudo disputar un total de 741 minutos repartidos entre 39 partidos, es decir, a una media de 19 minutos por encuentro. Unas cifras muy pobres para un jugador con gran proyección a nivel internacional y que el Real Madrid pagó 30 millones de euros por sus servicios en 2020.

Y es que Reinier ha encontrado su sitio en el recién ascendido Girona a las órdenes de Michel. En los dos primeros encuentros fue suplente donde fue cogiendo los movimientos de sus compañeros, pero fue en su tercer partido cuando ya salió desde inicio. Desde entonces, ya ha anotado un gol frente al Valladolid donde ayudó a su equipo para darle la victoria: «Ahora estoy entusiasmado con el proyecto del Girona. He hecho un buen inicio, estoy ganando confianza y minutos. Estoy muy contento con la elección por mí y por mi familia»

«Fueron dos años perdidos. Cuando la cesión cumplió un año me di cuenta de que la situación no iba a cambiar. Y no era por mí, porque yo hice de todo. Entrené, iba a casa, estuve todos los días, siempre puntual y respeté a todos en el club. Tengo la conciencia tranquila», añadió.

En una entrevista para el podcast de O Globo, el jugador quiso también defender a su compañero, amigo y compatriota, Vinicius Jr, a raíz de los episodios de racismo vividos en los últimos días: «Es lamentable que suceda. Le mandé un mensaje diciéndole que siempre puede contar conmigo, pero el es muy fuerte. Los brasileños hablamos en el campo. Si marcas, celébralo como quieras», comentó.