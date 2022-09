El Real Madrid promete una revolución en redes sociales

El Real Madrid lanzó este lunes un enigmático mensaje a través de sus redes sociales con el que ha puesto en alerta a todos, el madridismo y el fútbol en general. Su cuenta oficial de Twitter compartió un breve vídeo en el que se ve en primer plano el escudo del Real Madrid en la elástica blanca y la Cibeles engalanada tras celebrar un título, éste bajo el título «se vienen cositas…».

El tweet ha hecho enloquecer a las redes y ha disparado la rumorología sobre qué puede ser lo que se viene en el Real Madrid, qué gran anuncio está a la vuelta de la esquina para que el club esté allanando el camino ante lo que se avecina. Muchos usuarios que han interaccionado han apuntado a que podría ser algo relacionado con la Decimocuarta Champions League pero el club se ha encargado de descartar que vayan por ahí los tiros: «Frío, frío…».

Sin nada que ver con la Decimocuarta, de la que se prepara un documental bajo nombre En el corazón de la Decimocuarta como viene siendo habitual tras las últimas Orejonas, el otro gran foco de los mensajes de las redes está en posibles renovaciones de algunos futbolistas. En el club blanco se está trabajando en algunos nombres como Vinicius, Rodrygo, Militao o Toni Kroos.

🥶 Frío frío… — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2022

Tras estos mensajes, algunas horas más tardes, el club volvió a publicar otro mensaje del que dejó poca información y no señaló que tuviera nada que ver pero los seguidores blancos ya estaba ojo avizor. Fue una publicación con una fotografía de Luis Figo, Ronaldo Nazario y Roberto Carlos en su etapa de futbolistas celebrando un gol con la elástica blanca. No hay relación aparente pero las redes no paran de buscar qué será esas cositas que se avecinan en el Real Madrid…