La reflexión de Cañizares sobre el problema del Real Madrid para ganar la Liga: «Desaparecerá cuando se vaya»

El Real Madrid conoce la importancia de ganar esta Liga. Después de dos años terminando por detrás del Barcelona, la llegada de José Mourinho supuso un nuevo intento de derrocar al vigente campeón y poner fin a una mala racha que preocupa en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, más allá de estrellas como Pedri, Raphinha o Lamine Yamal, para Santiago Cañizares el principal problema del conjunto blanco no está sobre el césped.

Y es que todo cambió desde que Xavi Hernández dejó de ser entrenador del conjunto azulgrana. Joan Laporta atravesaba entonces una fuerte crisis en el Barcelona y logró cerrar el fichaje de Hansi Flick. Desde su llegada, los azulgranas han hecho pleno de ligas: «Para mí es el que marca la diferencia en esta Liga. Ni Mbappé ni Lamine. Flick es el que tiene a todo el equipo comprometido», comentó.

El Barcelona es líder con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid después del pinchazo ante el Betis, y el exguardameta destacó la importancia del técnico alemán en el vestuario: «Es el que consigue que el equipo, tanto en defensa como en ataque, trabaje de forma más o menos uniforme. Está en su mejor momento. Y también ha conseguido que muchos de sus jugadores también lo estén», añadió Cañizares.

Sobre cómo influye en el Real Madrid que el alemán dirija al Barcelona, el exguardameta fue contundente: «Para mí es el problema que tiene el Real Madrid. Seguramente desaparecerá en el momento que se vaya Flick. No es fácil enfrentarse a un entrenador como él», dijo.

Al reflexionar sobre cuánto puede prolongarse el dominio del Barcelona, Cañizares destacó que «todos los ciclos se acaban». Un análisis que pone en contexto el escaso margen de error que puede permitirse el equipo de Mourinho si quiere destronar al entrenador que ha llevado al conjunto azulgrana a dominar la Liga desde su llegada.