Las redes enloquecen con el regreso de Jorge Valdano a las retransmisiones de Movistar+

Jorge Valdano volvió a comentar un partido del Real Madrid casi seis meses después y las redes enloquecieron. El sabio argentino fue uno de los protagonistas del Real Madrid-Manchester City, partido que comentó junto a Carlos Martínez, Guille Uzquiano y Sergio Sánchez y Mónica Marchante de inalámbricos. La última vez que el ex madridista apareció en el plan de Movistar+ para un partido del conjunto blanco fue el 24 de octubre de 2023.

Aquel día Valdano aparecía en la planilla de la cadena para el Sporting de Braga-Real Madrid, pero no pudo comentar el encuentro al final porque su vuelo tuvo que ser desviado por las condiciones climáticas y le acabó dejando en Sevilla, lo que hizo imposible su participación en la narración del choque. Desde entonces, el ex futbolista no había vuelto a narrar un partido de los de Ancelotti, ya que en la Liga es el organismo dirigido por Javier Tebas quien elige los narradores para los partidos.

Es por eso que Mateu Lahoz suele ser el gran protagonista de los encuentros del Real Madrid en la competición nacional. Jorge Valdano tiene contrato con Mediapro y no con Movistar. No obstante, el argentino estuvo en el partido de ida en el Giuseppe Meazza entre Inter y Atlético de Madrid y en la vuelta en Anoeta, para el Real Sociedad-PSG. Aunque el sabio argentino estará presente solo en la ida, en la vuelta Mateu Lahoz ocupará su lugar.

«Hubo un momento en que como sociedad normalizamos y permitimos que Jorge Valdano comente partidos de fútbol», dijo un seguidor. «Ojo que Jorge Valdano ha definido el gol con doble rebote como «obra de arte de Rodrygo». Si es que al final te tienes que reír y todo…», añade uno, mientras que otro aficionado pide mutear al argentino. Jorge Valdano dice que el balón que recupera Ruben Días es falta y va con los tacos por delante, pero el brazo alto de Bellingham a Días no es nada», afirmó otro tuitero.