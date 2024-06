El récord mas triste de Luka Modric que puede ser superado por Cristiano Ronaldo

Luka Modric logró este lunes el que quizás sea el récord personal más amargo de su carrera deportiva. El centrocampista del Real Madrid, con su gol ante Italia en la segunda mitad y que le daba momentáneamente la clasificación a los octavos de final, se convirtió en el jugador de más edad en marcar en una cita continental. No obstante, este hito quedó empañado por la casi segura eliminación de Croacia en esta Eurocopa tras el gol de Mattia Zacagni en el último segundo de partido.

El de Zadar marcó el inicio de la segunda mitad, en el minuto 55 y justo después de haber fallado un penalti, para adelantar a su equipo y superar el récord del austriaco Ivica Vastic, que era hasta entonces el más veterano en marcar en una fase final de una cita continental, con 38 años y 257 días en la edición de 2008. Luka Modric lo hizo con 32 días más, con 38 años y 289 días.

Tras ellos, el macedonio Goran Pandev, que marcó en la anterior Eurocopa ante Austria con 37 años y 321 días, mientras que el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que está jugando el torneo con 39 años, podría superar a Modric si logra ver puerta. Portugal juega este miércoles el último partido de la fase de grupos ante Georgia y si el ex del Real Madrid anota su primer gol en esta edición, superará el récord que tiene vigente el nuevo capitán del conjunto blanco con la marcha de Nacho Fernández.

Sin embargo, su histórico tanto no sirvió de nada ya que un gol en el minuto 98 de Mattia Zacagni significó el empate y que su selección se quedase con dos puntos en la tercera plaza del grupo B, y probablemente fuera de la ecuación de entrar entre los mejores terceros ya que necesita que Eslovenia o Dinamarca pierdan este martes por el mayor número de goles posibles y que no sumen ni Georgia ni República Checa, algo que es realmente complicado que suceda.

Modric deja abierto su futuro con Croacia

Luka Modric podría haber disputado su último partido de un gran torneo con Croacia. A sus 38 años, el genio de Zadar se marchó del partido entre lágrimas por la virtual eliminación de su país. Al ser preguntado sobre su futuro con la selección, lo dejó todo abierto:»Tengo que descansar y ver qué pasa en el futuro. Tengo que ver qué decisión tomo, verlo conmigo mismo, con mi familia. Es difícil, amo Croacia y me encanta jugar con la selección nacional, pero todavía no puedo decirte nada».

Pero el momento más emotivo se vivió en rueda de prensa cuando un periodista italiano le pidió que nunca se retirara del fútbol, algo que tarde o temprano acabará sucediendo. «Sólo quiero aprovechar este momento para agradecerte todo lo que has hecho por el fútbol, no te retires nunca», le dijo un periodista de Italia. «Me gustaría jugar siempre pero llegará un momento en el que tenga que colgar las botas. Seguiré jugando, pero no sé por cuánto tiempo», respondió el croata.