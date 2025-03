El Real Madrid ya sabe cuánto dinero repartirá la FIFA en el Mundial de Clubes: ¡1.000 millones!

La FIFA ha anunciado una cifra histórica de 1.000 millones de dólares en premios para los equipos participantes en el próximo Mundial de Clubes 2025, que se celebrará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio. Se espera que el torneo genere unos 2.000 millones de dólares. De estos, la mitad será destinada a los equipos participantes como premios y otra parte será utilizada para apoyar el desarrollo del fútbol a nivel global mediante mecanismos de solidaridad.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que la organización «no se quedará con un solo dólar» y que las reservas financieras de la organización permanecerán intactas. Además, Infantino destacó que durante el ciclo presupuestario 2023-2026, la FIFA planea invertir cerca de 5.100 millones de dólares en desarrollo futbolístico a través del programa FIFA Forward.

El Mundial de Clubes puede aportar 100 millones de euros al Madrid

El Real Madrid ya ha asegurado 34 millones de euros por participar en la fase de grupos. Una cifra considerable, que podría incrementarse. Además de ya haber vendido todas sus entradas para el torneo, si los blancos pasan a octavos y llegan a cuartos no recibirán adicional, pero al alcanzar semifinales estos 34 kilos se convertirán en 60 millones de euros. Si el equipo madridista llegara a la final, sumaría 20 millones de euros más. Es decir, 80 kilos. Y, si el 13 de julio alzaran el trofeo, conseguirían 100 millones de euros.

De esta manera, el Real Madrid podría obtener en un mes de competición una cantidad equivalente a la que percibe por ganar la Champions. Estas recompensas económicas motivan a los blancos a tomarse con mucha seriedad este torneo que tendrá su edición inaugural en 2025. Cabe mencionar que estos premios serán entregados a los clubes al término de la competición.

El Real Madrid goza del máximo prestigio en este Mundial de Clubes. Un estatus que comparte con Manchester City, Chelsea y Bayern. La FIFA ha decidido distinguir así a los cuatro últimos campeones de Europa. Durante estos últimos cinco años, los blancos han conquistado dos veces la Champions, mientras que los demás lo han logrado una vez cada uno.

La FIFA, además, ha establecido que el 80 por ciento de los premios monetarios sean destinados a los equipos europeos. Esto tiene una razón fundamental. El máximo organismo del fútbol mundial comprende que si otorgara una suma tan elevada a un club fuera del Viejo Continente, podría desestabilizar el campeonato nacional de dicho equipo. Por ejemplo, Boca Juniors percibirá 9 millones de euros por su participación en la fase de grupos y la principal razón de esta diferencia es proteger la estabilidad del fútbol argentino.

El calendario del Real Madrid

El Real Madrid debutará su epopeya en ese nuevo Mundial de Clubes el 18 de junio, en Miami (21:00 h española). Los blancos se enfrentarán al ex equipo de Neymar, el Al Hilal Saudí. El segundo encuentro se disputará en el Bank Of America Stadium de Charlotte, el 22 de junio, también a las 21:00 h española. Allí, los madridistas se reencontrarán con el Pachuca, rival que derrotó por 3-0 en la final de la Copa Intercontinental. El último choque de la fase de grupos será contra un club europeo. El 27 de junio, esta vez a las 03:00 h española, Chamartín se medirá al Salzburgo en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.

Si el Real Madrid finaliza la fase de grupos primero, disputará los octavos de final el 1 de julio en Miami, mientras que si es segundo jugará el 30 de junio en Orlando a las 21:00 horas. Hay que recordar que los blancos se enfrentarían a los clasificados del Grupo G, donde están Juventus y Manchester City, entre otros.