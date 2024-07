El Real Madrid ya ha hecho su agosto, incluso sin haber empezado todavía agosto. Y es que el conjunto blanco tiene la plantilla cerrada casi al completo salvo una posible llegada o salida que se pueda producir en las próximas semanas. En el mes donde se deciden la gran mayoría de las operaciones del mercado, la Junta Directiva ya ha hecho sus deberes y afrontarán una pretemporada más que tranquila. Pero no sólo en la sección de fútbol, en baloncesto para que el equipo también está cerrado tras las llegadas de Rathan-Mayes, Ibaka y Feliz.

En fútbol, Carlo Ancelotti va a tener una pretemporada limpia, salvo la ausencia de los internacionales, para preparar la temporada más larga, con más competiciones y partidos de la historia. Al acabar la temporada, y durante la Eurocopa se hicieron oficiales las salidas de Kroos, Nacho y Joselu. Tres figuras importantes para el técnico italiano, pero que se han solventado (en cierta manera) con las llegadas de Mbappé y Endrick.

El Real Madrid podría estar maquinando a fuego lento el fichaje de un defensa, ya sea un central o un lateral zurdo. Para hacer competencia a Mendy sólo hay un nombre. Y ese es Alphonso Davies. Es él o no es nadie. De hecho, la confianza de Ancelotti en Mendy es total y la renovación está muy cerca de llegar. Por lo que la no llegada del canadiense del Bayern de Munich tampoco trastocaría mucho los planes del club.

En cambio, donde quizás haya algo más de urgencia, aunque tampoco excesiva, es en la posición de central. Después de la salida de Nacho Fernández, el club buscó la llegada de Leny Yoro, pero el joven central francés se acabó decantando por el Manchester United. Tras la negativa del ex del Lille, el Real Madrid no ha querido -ni quiere- apresurarse a tomar una decisión en caliente. Por ello, hay varias opciones, pero todo está por ver. A día de hoy, el club tiene todas las posiciones cubiertas y en la de central también.

El Real Madrid hace los deberes

En la sección de baloncesto, el Real Madrid también ha hecho sus deberes. La próxima temporada no continuarán ni Rudy Fernández ni el Chacho Rodríguez porque han tomado la decisión de retirarse, mientras que Causeur y Poirier han dejado el club. Pero el club no se quedó parado y ha llevado a cabo buenos recambios para dar a Chus Mateo un equipo nuevamente para luchar por todas las competiciones.

Andrés Feliz llega procedente del Joventut para sustituir a Causeur y el Chacho Rodríguez, Rathan Mayes, del Enisey Krasnoyarsk Rusia, para hacer lo propio con Rudy Fernández, mientras que Serge Ibaka será un complemento perfecto con Tavares para tener la mejor pareja de todo el continente. Además, el Real Madrid ha conseguido las renovaciones del propio Eddy Tavares, Sergio Llull, Mario Hezonja y Dzanan Musa, los cuatro jugadores más importantes de la plantilla y los que han tirado del carro durante la temporada para conseguir tres títulos.