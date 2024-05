El Real Madrid ya está bendecido para la final de la Champions: su amuleto llega justo a tiempo

El Real Madrid y la Champions League. Esa historia repleta de mística que ha convertido al conjunto blanco en el dominador absoluto de la máxima competición continental, cuenta con hazañas deportivas, como la de Joselu, pero también con nombres propios cuya representación va más allá y que aportan un símbolo para el socio madridista, de cara a confiar en que un nuevo título europeo llegará a las vitrinas del Madrid en la final de Wembley. En el Santiago Bernabéu y en pleno júbilo de remontada y celebración, volvió a ocurrir.

Después de los dos goles de Joselu, en el 88 y el 92, para remontar al Bayern de Munich en otra noche histórica, los jugadores saltaron al césped del Estadio Santiago Bernabéu para celebrar con la afición el pase a la final de la Champions League 2023-24. Los abrazos, bailes, carreras y gestos de festejo fueron una constante, en una comunión con la afición que ya se había dado en el recibimiento del autobús, horas antes. Misión cumplida, y la próxima, en Londres el 1 de junio.

El aficionado del Real Madrid cree a muerte en su equipo y dentro del equipo, piensan que los símbolos también pueden ayudar a que el ambiente sea el mejor y que todos juntos, equipo y afición, puedan lograr la Decimoquinta en Wembley. En la celebración también estuvo el único lesionado de larga duración que le queda al Madrid, un David Alaba en el que está una clave que puede dar con el Madrid de nuevo como campeón de la Champions League.

En plena recuperación de una complicada rotura del ligamento cruzado anterior, David Alaba es baja para toda la temporada y no tiene ni una sola opción de disputar la final de la Champions League 2023-24, pero colaboró con la vuelta de honor de los jugadores y el cuerpo técnico tras el partido ante el Bayern y se encontró, por el camino, con una vieja amiga: la silla de Alaba, el amuleto y símbolo para muchos madridistas de la última Champions conquistada.

Fue Antonio Rudiger, el más activo en la celebración, el que dio con la silla, un asiento de plástico para los miembros de seguridad, y no dudó en llevársela corriendo a un Alaba que se percataría después de esta presencia. En el momento en que los aficionados del Real Madrid vieron al austriaco y a la silla, empezaron a corear su nombre en el Bernabéu y a instarle a que la levantara, repitiendo la historia de 2022 que acabó, semanas después, con el Madrid de nuevo como campeón de Europa.

Fue en 2022, en una de las ediciones más especiales de la Champions League, cuando se dio el nacimiento de este símbolo del madridismo a través de la figura de David Alaba y de una silla de plástico. El central austriaco, capitán general de la defensa del Real Madrid entonces, en su primer año en el club, respondió de manera espontánea a la remontada épica del Madrid con el PSG agarrando una silla y celebrando con la afición levantándola como si fuera un título.

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD

— David Alaba (@David_Alaba) March 9, 2022