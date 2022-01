El Real Madrid vigila a Fabian Rieder

El Real Madrid trabaja en el futuro y sigue sumando nombres a la lista de jugadores que el departamento de ojeadores del club está siguiendo. Uno de los últimos es el de Fabian Rieder, futbolista suizo de 19 años que juega en el Young Boys, donde se ha convertido en un fijo a pesar de su juventud. Esta temporada ya ha participado en 27 partidos y ha disputado todos los encuentros de la fase de grupos de la Champions, donde dejó muestras de su calidad ante el Villarreal, contra el que dio una asistencia, y frente al Manchester United, donde hizo un auténtico golazo que igualó el encuentro.

Desde que debutó con el primer equipo en 2020 no ha dejado de evolucionar. Un mediocentro que puede adelantar o retrasar su posición, actuando en la posición de pivote. Posee una zurda llena de calidad que le permite dar pases capaces de romper las líneas defensivas. En la medular es ágil a la hora de girarse y deshacerse de rivales con el primer control, pero lo que más puede llamar la atención es lo bien que ve el fútbol cuando no tiene el balón. A pesar de su juventud, su visión de juego es más que notable. Y como pudo ver en directo Old Trafford, también tiene un buen golpeo. Esta temporada ya suma cuatro goles y ha repartido siete asistencias.

Fabian Rieder tiene un valor de mercado según la web especializada Transfermarkt de 2,5 millones de euros, aunque el Young Boys, consciente de que si mantiene su rendimiento más pronto que tarde serán muchos los conjuntos que venga a llamar a su puerta para llevárselo pedirán una cantidad superior. En enero de 2021 renovó su contrato con el equipo suizo hasta 2024.

El Young Boys quiere hacer caja

El Real Madrid, como otros grandes equipos del continente, no perderán de vista a un jugador que no deja de progresar. Los blancos le siguen con atención y ya es uno de los nombres que tienen en la lista para, quién sabe, si lanzarse a por su fichaje en un futuro no muy lejano.