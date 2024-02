El Real Madrid tiene el «sí» de Davies… pero sabe que no será barato

El Real Madrid tenía muy claro que el único objetivo que tenía en los primeros meses de 2024 era cerrar el fichaje de Kylian Mbappé. No había otra distracción. Ni renovaciones ni otras contrataciones, sólo cerrar de una vez por todas al francés. En febrero hubo luz verde y desde las oficinas de Valdebebas se quitaron un peso de encima. Siete años después, se acababa el culebrón. Tras esto, los blancos han comenzado a trabajar en su segundo objetivo, que no es otro que fichar a Alphonso Davies. El deseado para reforzar el lateral izquierdo de la plantilla de Carlo Ancelotti.

El Real Madrid ya tiene mucho camino recorrido en la contratación de Davies. José Ángel Sánchez y Juni Calafat se han encargado personalmente de hablar con el entorno del futbolista para presentar el proyecto que tiene el conjunto blanco preparado para el canadiense. Nedal Huoseh, representante del futbolista, está al tanto del interés que tienen los blancos en un jugador que acaba contrato con el Bayern en 2025.

Davies está al tanto del interés del Real Madrid desde hace muchos meses y ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en la entidad madridista. Para ello, como suelen hacer los blancos en los últimos años, le han dejado claro al jugador que no debe renovar con el Bayern el contrato que finaliza en 2025. Si amplía su vinculación con los alemanes, será inviable tratar de acometer su fichaje.

Davies no dudó en decir que «sí» al interés del Real Madrid, lo que le ha llevado a rechazar todas las ofertas de renovación que le han presentado los alemanes hasta el momento. El Bayern lo seguirá intentado hasta final de temporada, pero el canadiense está dejando claro que quiere dar el salto al conjunto blanco.

Para el Real Madrid, Davies es un fichaje estratégico. Un futbolista que reforzaría el costado izquierdo del conjunto blanco, que es posible que la próxima temporada el zaguero zurdo que juegue lo comparta con Vinicus o Mbappé. A sus 23 años, el canadiense casa a la perfección con la filosofía que está llevando a cabo la entidad madridista en los últimos tiempos.

No obstante, desde el Real Madrid saben que esta operación, aunque tiene semejanzas con la de Jude Bellingham, no será igual. Principalmente, porque el Bayern no será tan accesible como el Borussia Dortmund a la hora de sentarse a negociar con los blancos. Los de Baviera tratarán de renovar al futbolista hasta que finalice la presente temporada y, si como parece, no lo consiguen, podrían empezar a plantearse la posibilidad de venderle este verano para que no correr el riesgo de que lo haga libre dentro de una temporada… aunque no será barato.

El Bayern no lo pondrá fácil por Davies

En el Bayern no quieren que Davies se marche y no están por la labor de repetir lo que sucedió con Toni Kroos en el verano de 2014, cuando tuvieron que dejarle marchar rumbo al estadio Santiago Bernabéu por un precio muy inferior al de su valor de mercado, ya que entraba en el último año de contrato y no estaba dispuesto a renovar con los alemanes. Por lo tanto, los de Baviera sólo tuvieron dos opciones, o venderle, que fue lo que hicieron, o arriesgarse a que se marchara gratis.

En esta ocasión, en el Bayern están intentando convencerle para que renueve con dinero sin mucho éxito. En los últimos meses, le han puesto encima de la mesa importantes ofertas de renovación que siempre han sido rechazadas por el jugador y su representante. Hasta la fecha, la postura de Davies es clara.

Estas ofertas de renovación del Bayern superan las cantidades económicas que le ofrecerá el Real Madrid, pero Davies tiene claro que su futuro pasa por el conjunto blanco. Como le ha pasado a otros jugadores que han fichado por los madridistas en los últimos años, tendría que renunciar a dinero para jugar como local en el estadio Santiago Bernabéu. Y, parece, que este es su deseo.

Con esta situación, el Bayern, que hasta no hace mucho aseguraba que no buscaba lateral izquierdo porque no iba a salir ninguno, empieza a contemplar la posibilidad de que tendrá que sentarse a negociar con el Real Madrid este verano para no ver como el jugador se va libre dentro de una temporada. Es un riesgo demasiado grande que los alemanes no quieren asumir.

El valor de mercado de Davies, según la web especializada Tranfermarkt, es de 70 millones de euros, por lo que el Bayern, a pesar de entrar en el último año de contrato, no le quiere dejar salir por una cantidad inferior a los 50 kilos. El Real Madrid sabe perfectamente que no será fácil, pero también son conscientes de que los de Baviera son un club normal, muy alejado de otros como el PSG. La relación que mantienen es buena y desde el respeto esperan poder llegar a un acuerdo por debajo de las pretensiones iniciales de los germanos. A partir de mayo, cuando la temporada haya finalizado, la intención de la entidad madridista es comenzar a sentarse a hablar con los alemanes. Y si no ceden, tratarán de que el jugador aguante hasta 2025 sin renovar, cuando llegaría libre al Santiago Bernabéu.