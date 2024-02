En Alemania ya dan por hecho que Davies no renovará con el Bayern

La información que llegó desde Alemania el pasado viernes en torno a Alphonso Davies es bastante alentadora. El lateral izquierdo de 23 años es uno de los deseos del Real Madrid para este mismo contrato y el Bayern de Múnich ya ha dado por hecho que la intención es mutua, por lo que intuyen que el canadiense podría no renovar un contrato que acaba en 2025 y ahí entraría la posibilidad de marcharse a la capital de España por un precio que estaría entre los 40 y 50 millones de euros.

Todo se ha acelerado tras una reunión entre el director deportivo del Bayern, Christoph Freund y el agente de Davies, Nick Househ, que se produjo en los últimos días y en la que evidentemente su futuro fue el tema principal. El canadiense está disputando su octava temporada con el conjunto bávaro, pero si finalmente llega la oferta del Real Madrid, cosa que parece muy probable, este verano daría por finalizada su aventura en Alemania.

Como es lógico, el Bayern prefiere agarrar la oferta que presente el Real Madrid por Davies en lugar de arriesgar todo a un último año en el que intentar convencerle para que amplíe su vínculo. Ahora sí parece claro que Freund y toda la cúpula bávara no entrarán en una lucha ni con el jugador ni con el equipo que quiera ficharlo y entienden que prefiera marcharse y no renovar.

Según Sky Sports Alemania, los términos personales entre el Real Madrid y el futbolista no son un impedimento para llevar a cabo las negociaciones y, como decimos, el club blanco estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por esta gran promesa por la que llegarían hasta los 50 millones este verano. La cantidad no sorprende al Bayern, que sabe que cualquier otro año el precio hubiese sido mucho más alto, pero este se tendrá que conformar con esa cantidad para que no se vaya libre y sin dejar ni un euro en las arcas.

Davies guarda silencio

La postura de Davies no puede estar siendo más correcta esta temporada, probablemente su última con el Bayern, equipo con el que conquistó la Champions League. Cada vez que le preguntan, el canadiense guarda silencio y se centra en su labor, jugar al fútbol. «Me siento muy cómodo aquí, juego en un equipo increíble, en uno de los mejores de Europa. Me mantengo concentrado y lo doy todo por el equipo y por nuestros aficionados», afirmó recientemente.

En la misma entrevista, concedida al medio alemán Kicker, el futbolista canadiense tuvo buenas palabras para su actual club y aprovechó para defenderse de las acusaciones surgidas en las últimas semanas sobre un posible bajón de rendimiento debido al interés del Real Madrid. «En 2020 nadie me tenía realmente en su lista. Era relativamente desconocido y cumplí. Después de esto, las expectativas sobre mí fueron grandes», dijo.

Además, añadió: «Creo que en general hice justicia a esto, pero por supuesto no siempre, no en todos los partidos. Hay muy pocos jugadores que realmente consigan hacer eso siempre a lo largo de su carrera».