Davies rompe su silencio tras ser relacionado con el Real Madrid: «Me mantengo concentrado…»

El nombre de Alphonso Davies se ha relacionado al Real Madrid durante los últimos meses puesto que existe interés por parte del club presidido por Florentino Pérez y el jugador canadiense finaliza contrato con el Bayern de Múnich en 2025 y aún no ha rubricado su firma en nuevo acuerdo a pesar del insistente esfuerzo del equipo bávaro por ofrecerle una renovación adecuada a su gran rendimiento. El Real Madrid, mientras, se mantiene a la expectativa, esperando el siguiente movimiento para empezar a tomar partido en la operación.

El futbolista, hasta ahora, no se había pronunciado sobre su futuro pero recientemente ha concedido una entrevista en la que ha analizado la temporada pero en la que tampoco se ha mostrado demasiado elocuente con respecto a qué ocurrirá a partir de este verano.

«Me siento muy cómodo aquí, juego en un equipo increíble, en uno de los mejores de Europa. Me mantengo concentrado y lo doy todo por el equipo y por nuestros aficionados», se limitó a decir el lateral que no quiso desvelar qué planes pasan por su cabeza de cara a una posible renovación con el Bayern de Múnich que le ofrece un salario mayor al que le puede poner encima de la mesa el Real Madrid.

Un fichaje estratégico

En la misma entrevista, concedida al medio alemán Kicker, el futbolista canadiense ha tenido buenas palabras para su actual club y ha aprovechado para defenderse de las acusaciones surgidas en las últimas semanas sobre un posible bajón de rendimiento debido al interés del Real Madrid.

«En 2020 nadie me tenía realmente en su lista. Era relativamente desconocido y cumplí. Después de esto, las expectativas sobre mí fueron grandes», dijo. Además, añadió: «Creo que en general hice justicia a esto, pero por supuesto no siempre, no en todos los partidos. Hay muy pocos jugadores que realmente consigan hacer eso siempre a lo largo de su carrera».

Posteriormente, Alphonso Davies pasó a analizar cómo ha evolucionado su juego a lo largo de los años, en el que los regates han dejado paso a la colocación y a minimizar los riesgos. «Mi estilo de juego ha cambiado un poco en estas temporadas. Uso menos trucos, menos regates, corro menos riesgos pero hoy entiendo otras cosas mejor que hace cuatro años. Por supuesto que hoy tengo más experiencia, pero todavía soy joven y quiero seguir mejorando y aprendiendo», confesó el lateral izquierdo.

El fichaje del canadiense es considerado en el Real Madrid con la vitola de ‘estratégico’. Es decir, responde a los parámetros generales que tanto José Ángel Sánchez como Juni Calafat se han marcado para que una contratación sea viable y rentable con el paso de los años.

Buscan un perfil joven, con proyección y que acabe contrato este año o el siguiente para que, en caso de que el jugador quiera aterrizar en el club blanco, lo haga libre o a un precio mucho más bajo que el que marca su valor de mercado. La postura y el deseo de los futbolistas resultan claves y decisivos en este tipo de contrataciones. Así ocurrió, por ejemplo, con Kroos, Alaba o Camavinga.