El Real Madrid sigue «tranquilo» con Mbappé

El Real Madrid contempla con «tranquilidad» y en la distancia la evolución de la temporada de Mbappé en el PSG, cuyo arranque tanto en la liga francesa como en la Champions es más que discreto. Recluido con Francia en este parón de selecciones, el jugador permanece ajeno a las críticas desatadas por la maquinaria propagandística del PSG y resuelto a cumplir su deseo de vestir de blanco en junio.

A 82 días para ser libre de estampar su firma con el Real Madrid –o con cualquier club del mundo, claro– Kylian Mbappé no se ha movido «ni un centímetro» de la idea que mantiene desde el mes de junio cuando envió por escrito al PSG su renuncia a ejecutar su cláusula de renovación automática hasta 2025: acabar su contrato en París y vestir de blanco a partir de junio.

Mbappé le pidió al Real Madrid que no hiciera ninguna oferta este verano https://t.co/7yaVBrsEcU — okdiario.com (@okdiario) September 4, 2023

En París lo saben y, sobre todo, lo saben en Qatar. Pero no están dispuestos a rendirse fácilmente. Si ya consiguieron que Mbappé cambiara de opinión y acabara traicionando al Real Madrid en mayo de 2022 creen que también podrán seducirle para que repita la maniobra esta temporada. El problema es que Mbappé se arrepintió de seguir en el PSG desde el día después de estampar su firma y ahora no será fácil que repita su mismo error.

Ni Mbappé ni su familia olvidan el verano que les han hecho pasar los dueños qataríes del PSG incluidas las presiones para renovar, los ultimátums públicos y privados, las amenazas de Al-Khelaifi y la postrera decisión de bajarle del avión en vísperas de la gira del equipo por Japón. Aquella decisión de apartarle de sus compañeros en plena pretemporada, tomada directamente desde Qatar, afectó tanto al jugador com a su entorno.

Mbappé, 2024 o nunca

Lo que ocurrió después es de sobra conocido. Mbappé pidió al Real Madrid que no hiciera movimiento alguno para intentar su fichaje porque no se iba a mover de París. Quería cumplir y cobrar lo firmado 14 meses antes y ni Al-Khelaifi ni el emir de Qatar podrían obligarle a salir del PSG si él no quería. Pasaron los días y el mercado de verano se cerró. Y con Mbappé en París.

Desde Qatar cambiaron de táctica. Levantaron el pulgar y permitieron a Luis Enrique convocar a Mbappé. El jugador, que se había entrenado durante tres semanas con «los indeseables», se reincorporó con el grupo y ofreció un rendimiento inmediato en forma de goles y liderazgo que enderezó el defectuoso arranque de liga del PSG con dos empates consecutivos.

Cada vez que el PSG tiene un mal resultado, todas las miradas apuntan hacia Mbappé. Incluso la maquinaria periodística amparada por Qatar le acusaba de ser el rey de la noche de París tras la debacle de su equipo en Champions ante el Newcastle. El jugador ni se inmuta y se limita a seguir con su trabajo y con su idea de irse al Real Madrid en junio.

Quizá en ese contexto se entienden las palabras de José Manuel Otero Lastres, directivo del Real Madrid, en Remontada Blanca en las que casi daba por sentado el fichaje de Mbappé en junio: «Florentino no se tomó a mal lo que pasó con Mbappé en 2022. Comprendió la reacción del jugador. El Madrid siempre le protegió, dejó las puertas abiertas. Zidane vino con 29 años, él vendrá con 25. Le quedan muchos años con nosotros». Blanco y en botella.