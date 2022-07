El Real Madrid rechaza a Werner

Timo Werner ha sido uno de los muchos jugadores, especialmente delanteros, que han sido ofrecidos al Real Madrid en los últimos meses. Los representantes saben que el conjunto blanco podría plantearse en algún momento reforzar su ataque y es por ello que no dudan en poner encima de la mesa de los dirigentes madridistas el nombre de sus jugadores. No obstante, tal y como ha contado OKDIARIO, la entidad presidida por Florentino Pérez no se plantea por el momento hacer ningún tipo de fichaje. El del alemán, obviamente, también ha sido rechazado por la cúpula madridista, que no tiene entre sus planes abrir el capítulo de las incorporaciones.

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, le ha hecho saber al delantero germano que no cuenta con él para la presente temporada. Por lo tanto, lo mejor que podría hacer Werner es buscarse equipo. A priori, podría encajar en el atacante que buscaría el conjunto blanco si se lanzase a por un delantero. Tiene experiencia en la élite, asumiría el rol de ser el suplente de Benzema y su precio no sería muy alto. A pesar de esto, la respuesta del Real Madrid ha sido clara: “no”.

El Real Madrid da por cerrado el capítulo de fichajes. Tras las incorporaciones de Rüdiger y Tchouaméni, sólo se planteaban lanzarse al mercado en busca de un atacante si salía Marco Asensio, algo que en estos momentos parece que no va a suceder. El balear está decidido a seguir en el conjunto blanco y el club va a respetar su decisión sin ofrecerle la renovación por el momento. Si, como se espera, Borja Mayoral hace las maletas, tampoco ficharían. Ni siquiera si son capaces de convencer a un Mariano que está decidido a quedarse una temporada más en Valdebebas. La última.

El plan de Ancelotti para la delantera es claro. El italiano sabe que cuando no pueda contar con Benzema el hombre llamado a asumir el papel de falso nueve es Eden Hazard. Incluso, Rodrygo también podría actuar en esa zona. Y no se olvida de Juanmi Latasa, delantero del Castilla que está haciendo la gira con el primer equipo. Además, como hemos contado anteriormente, Mariano, que en principio seguirá, siempre podría ser una solución.